Serrini開衩露背裙　同「細佬」撞衫連環爆粗

今晚在演藝學院擧行的音樂頒獎禮，出席歌手包括梁嘉茵（Serrini）、湯令山、ONE PROMISE、石山街、per se等，岑珈其就擔任司儀。Serrini身穿開衩露背裙，露前又露後，紅地氈期間遇上KOL「鹽叔」，破格地男扮女裝，穿上黑色裙兼赤腳，相當騎呢，Serrini 一見他裝扮就尖叫他做「細佬」，連環爆粗講笑撞衫。

現場所見Serrini清減不少，問是否為12月與王苑之的演唱會操Fit，她說：「唔係為演唱會，我見啲朋友練大隻，我都練，練咗2星期多咗肌肉，想練到好似Tyson Yoshi咁大隻。」她自認唔夠氣，因之前主要做別人演唱會嘉賓和錄歌，現在要努力練歌和背歌詞，不想屆時要看提字機。她說：「同王苑之11月會推合唱歌《惡品味 殺神事件》，首歌好有Feel，我唱高音部份有啲辛苦，王苑之要求好高，逼到我進步。（擔心演唱會都要求好高？）我鍾意要求高先有進步。」10月底又會推一首冬日感覺的單曲，希望由惡女人變成溫柔女人：「我想扮王苑之講嘢，佢好可愛，好多想法，好活潑嘅女仔。」

提到原本演唱會今年5月舉行，現延至12月，希望能平安開騷，計劃開4場騷，若再加場想開網上騷，但笑言不知有沒有人看，對自己欠缺信心。是次演唱會名為《Fairy nice to meet you》，讚王苑之仙氣，她自己就妖氣，合拍起來十分有趣，希望整個冬天都好玩：「我會將女性化嘅歌放入演唱會，fans唔好期望會尖叫。」另外，湯令山行紅地氈時，突然做掌上壓，成功搶Fo 。