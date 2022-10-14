【是日通勝】

農曆九月十九

壬寅年 庚戌月 庚子日

吉時：凌晨1時至3時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午3時至5時

宜：祭祀、除服、針灸

忌：問卜、結網、置業

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：9、12、39、40

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：迎來好運的一天，但待人接物愈低調愈好。

金牛座：得幸運之神眷顧，事業上可獲得不少機遇。

雙子座：事業運稍遜，謹記安守本分，切忌越俎代庖。

巨蟹座：對伴侶要多包容，咄咄逼人只會令對方討厭。

獅子座：別讓自己變得自私自利，否則財神會掉頭走。

處女座：愛情運非常好，主動出擊可望打破感情悶局。

天秤座：多向身邊人示好，人情牌在職場上很有用。

天蠍座：謀事遇上阻力，若遇到問題一定要問個明白。

人馬座：事事跟人比較，等同自尋煩惱，豁達一點吧！

山羊座：工作沒有任何煩惱，但有可能遇上感情問題。

水瓶座：心態正面，別人願意親近，運勢也會好起來。

雙魚座：事業運稍遜，即使付出了努力也可能食白果。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）豬 事業旺

（跌）馬 精神差

鼠：事業發展穩步上升，有化危為機的能耐。

牛：腦筋轉數快，工作上的意見易得到認同。

虎：知識就是力量，抽時間進修，獲益不淺。

兔：情緒不穩，容易得罪別人，破財風險高。

龍：溝通力強，適合與人洽談，易開單簽約。

蛇：公務繁忙，只要穩紮穩打，可應付自如。

馬：是日沖煞，精神不太好，工作容易犯錯。

羊：感情運下滑，有伴侶者易因小事吵起來。

猴：財運不錯，有利做生意，易獲客戶支持。

雞：銀根短缺，要控制花錢欲望，小心理財。

狗：與人相處易發生誤會，退一步海闊天空。

豬：事業順利，宜再接再厲，將有理想回報。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

耳後見腮 正反骨仔

三國鼎立時期，諸葛亮於第六次出祁山，因積勞成疾而歸天。他在臨終前向馬岱告誡，自己奔天後，要把魏延斬殺，因為這個人雖然勇武，卻是一個反骨仔。由於魏延忌怕諸葛亮，才不敢反骨……很多人都知道，這個《三國演義》的故事。為何諸葛亮知道魏延是一個反骨仔呢？

諸葛亮知道魏延反骨，是因為他的面相：耳後見腮反骨格。作為蜀國大將軍的魏延，腮骨看似有兩個拳頭那麼大，威武兇猛，令敵國兵將感覺害怕。

從耳朵正面的下半部，看似被腮骨遮蔽，從耳朵的後方看，還是看到其腮骨的漲大，這就是耳後見腮的形格。

大家有沒有發覺，早幾十年前，耳後見腮的人，相對多一些，在街上行走，間中也有機會看到耳後見腮之人。但近年，很少見到耳後見腮之人，當然不是因為個個戴口罩，縱使戴上口罩，也遮蔽不了腮骨的。

也許是因為香港的生活環境，各種利益關係可以用法律保護，平常的生活資產也可以買保險，而且科技進步，亦令人很難作出反骨行為。正因如此，人的面貌也隨時代而有所修改，這是筆者比較明顯觀察得到。