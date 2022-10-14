MIRROR打籃球全世界遷就　張敬軒趕戲退賽古巨基幫拖

因男團MIRROR演唱會意外而延遲舉行的電台籃球賽，昨日宣布下月「復賽」，MIRROR全員出戰。本來率領眾歌手上陣的歌王張敬軒因趕戲而未能落場，幸得古巨基仗義答允坐鎮，今次是他接近3年首次出席公開活動！但有不少唱片公司有微言，認為主辦單位有偏幫MIRROR之嫌，要歌手臨時調配時間配合，本來答應出賽的陳柏宇及湯令山亦無奈退賽！

MIRROR今年7月於紅館舉行第4場演唱會時，發生巨屏墮下意外，導致兩名舞者李啟言（阿Mo）及張梓峯受傷，演唱會餘下場數全部取消，MIRROR全員更即時停工。踏入10月是MIRROR復工之時，包括Edan主持的ViuTV節目《膠戰SSP》、Stanley與Frankie合演的劇集《野人老師》等陸續播出。至於本來在9月舉行、集合歌王張敬軒、MIRROR及ERROR兩大男團和其他歌手的《903 AllStar籃球賽》，昨日官方宣布下月11日重啟。而Anson Lo和鄭欣宜原定9月初在亞洲博覽館舉行的拉闊音樂會，亦宣布下月13日舉行，是Anson Lo在演唱會意外後，首次重踏舞台！

相隔3年出席活動

今次參與「復賽」的名單中，本來答應上陣的張敬軒卻「消失」，原因是檔期未能配合。由於籃球賽與軒仔的工作撞期，包括趕拍英皇新片《超神經械劫案》等，故惟有推辭。歌王未能上陣壓場，主辦單位即陣腳大亂，幸好得另一歌王古巨基仗義出手，答允出席賽事；而方力申、張繼聰、馮允謙及ANSONBEAN等亦會參與。

古巨基2019年12月完成美國拉斯維加斯的演出後，為了陪太太待產及照顧兒子Kuson，一直閉關，直至近年才開始復工，包括與Edan合唱《飄流教室》、參與跨年晚會錄影等。接近3年未有出席公開活動的他，是次公開現身勢必成為焦點。

陳柏宇工作撞期

至於未能出席籃球賽的還有陳柏宇及湯令山，湯令山要為11月中的兩場演唱會綵排，陳柏宇則要坐鎮香港開電視的選秀節目《就是青春》。據知，雖然籃球賽復辦萬眾矚目，但同時令不少唱片公司對主辦單位有微言，矛頭直指MIRROR！不滿原因是有感主辦單位只着重MIRROR，要其他歌手及單位臨時調配工作檔期作配合，有知情人士更言：「MIRROR玩晒！要全世界就晒佢哋！」並指歌手本身有已定好工作，但為了遷就MIRROR檔期，要多番更改，認為對其他參與的歌手不公平。