英皇輝煌80載！容祖兒承諾愛足50年　楊政龍助攻大銀幕

天后容祖兒（Joey）日前與英皇集團副主席楊政龍（Alex）齊現身集團80周年活動，有份做公司開荒牛的Joey自認元老級，但Alex笑言其實只屬小兒科。她揚言要成為服務公司50年的老職員，並希望之後有機會再在大銀幕亮相，Alex即許下承諾：「返去同老闆講開戲啦！」

今年適逢英皇集團80周年誌慶，英皇集團聯同本地文化企業「活現香港」（Walk in Hong Kong）舉辦「一喜活現．英皇80年」慈善虛擬導賞活動，日前假荃灣英皇戲院舉行長者場，招待來自香港路德會社會服務處及鄰舍輔導會逾800名長者於線上及線下參與，而英皇集團副主席楊政龍與紅星容祖兒更親身到場支持。

Joey自認是公司的元老級藝人，在公司的日子已有23個年頭，她感性地說：「見證住公司好多變遷同進化，我真係好開心，呢度唔係一個工作地方咁簡單，而係一個屋企，畀咗好多栽培我，大家同步成長。（你對公司好長情？）公司冇講出口嘅一個精神就係長情，家教同家規都好清晰，大家都係一家人要上下齊心，你嘅事即係我嘅事。每一次遇到危機或者開心時刻，從來都知道大家會喺側邊，好有安全感，好有愛，從來唔會感到孤單。（咁多年咩事令你最難忘？）1999年由飛圖變成英皇娛樂，當年公司簽咗好多新人，有我同Twins，大家望住個目標去將班歌手推介畀市民，由零開始去開荒好難忘，每次諗番都好感動。」

預告明年香港開唱

Joey笑言Alex當年看她演唱會時還是個豆丁，感嘆時間飛逝，她向Alex表示自己應獲頒長期服務獎，Alex二話不說就表示要送個金咪給她，氹得Joey十分開心，不過，Alex隨即指23年其實算小兒科，因為有集團員工做了50年，問到是否要打破該紀錄，Joey肯定地說：「可見嘅將來，不是夢。（你仲有咩想突破？）希望有一日喺英皇戲院個大銀幕出現。（你之前都有拍電影㗎？）但啲小朋友唔知道。」Alex聞言爽快地說：「我哋返去同老闆講開戲啦！」

Joey自言已有一段日子未有拍戲，而去年客串的電影應該快將上映，又表示：「作為一個歌手當然希望出多啲好作品同開演唱會，我11月開始走埠，希望好快喺香港有新演出。（點準備巡迴個唱？）放低咗幾年，要Pick Up番，包括身體、琴技以及舞步，要同各個單位傾rundown，仲有歌衫。香港就希望下年開。（你喺內地做過唔少真人騷，仲有咩真人騷想做？）想做啲得意嘢，我聽講有類似元宇宙綜藝節目，我都想試吓。」提到近兩年多在內地工作，她稱除了家人、朋友，最掛住香港地道美食雞蛋仔及咖喱魚蛋，今次回港兩個月，她特別珍惜跟家人及朋友相處時光：「呢段時間好多嘢做，要搬屋同執屋，我大部分時間會喺屋企陪媽咪，呢個係第一位，仲有同朋友坐埋一齊傾偈，同隔住個電話傾係唔一樣，可以眼望眼，摸吓佢，係好幸福嘅一件事。」

Alex見證公司起飛

至於作為第三代的Alex見證公司80周年大感開心，他表示：「公司由1942年走到2022年，有80年歷史嘅公司真係好難得，見證香港高低起伏同市民一齊成長同變化，由最初嘅珠寶店變成依家有多元板塊，期間有唔同里程碑，包括70年代金融公司、地產公司，90年代將飛圖變成英皇娛樂，最新係2017年開英皇戲院，就等於不停創業同創新，與時並進。」問到身為承傳人，會否添壓力？他認為也是動力：「我一出世睇住爸爸同同事發展公司，潛移默化下對公司發展同行業有所了解，直到2009年加入公司就真係要打真軍，都係要撞好多板，依家叫撞少啲，最開心係見到好多員工都好長情，好似個家咁，同事間好有愛，互相關心。」

張敬軒活化飛圖送彩蛋

除了之前的長者場之外，活動將於本月29日（星期六）舉辦免費公眾場，現已接受報名，屆時張敬軒（軒仔）及湯怡會擔任特別嘉賓。軒仔向來鍾情保育文化，他講到英皇娛樂的前身飛圖時，自言有份情意結:「『飛圖』當時除了生產多首家喻戶曉的歌曲如《相思風雨中》、《現代愛情故事》、《片片楓葉情》，亦帶起了不少如卡拉OK、音樂錄影帶及雷射唱片等娛樂文化風潮，對香港流行音樂文化影響深遠。我由簽約英皇開始已經吼住呢個品牌，所以我做唱片時，膽粗粗同老闆講可唔可以畀個飛圖重新活化機會，所以我喺2021年重啟飛圖唱片，擔任品牌Director製作咗首張專輯《The Brightest Darkness》。」他為了今次活動，早前重新翻唱了一首經典金曲，並安排在導賞節目中播放，送上驚喜彩蛋。

泳兒一「喜」細味睇戲文化

導賞內容以「喜慶」為主題，講述英皇集團與香港一起發展的歷史蹤迹，配合聲畫導航、舊物回顧，將本地文化歷史軼事娓娓道來，並重溫人生中一「喜」走過的日子，充滿集體回憶。

泳兒在時代廣場英皇戲院與大家講述香港從20世紀初便出現的「睇戲文化」與後來戲院的變遷，她提到：「參與導賞後我先得知舊時戲院俗稱的『飛機椅』是甚麼，以及可以一睹當年皇后戲院戲橋的真迹，感受到當時的睇戲文化已經早就植根香港人的生活！對比我現在身處的英皇戲院，裏面的座位不但有無線充電，還有各式精品小食及咖啡，科技的進步實在大大增加了我們觀影的體驗及便利。」