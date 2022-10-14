秋意濃~~ 周末去打打卡

接近秋天的尾聲，天氣才有少少秋涼，長袖衫似乎可以出出場，如果想拍出秋意濃的照片，就要好好把握這段時間去打卡啦！想營造秋天的氣氛，不一定要登山遠足，近近哋都有選擇，瞓醒化個靚妝就可以出發啦！

【Sanrio蘑菇遊園地】

想無懼風吹雨打？不如留在室內跟Sanrio的人氣角色來一場秋遊。一田與Hello Kitty、My Melody 及Pompompurin一起走入蘑菇遊園地，於沙田打造「一田秋の味覚 - きのこ遊園地」，不但有多個激萌打卡點，3大角色更以最新秋裝打造多款限量貨品，於場內購滿指定金額或參加集印活動，更可換取或換購限定禮品，活動至2022年10月23日止。

【繁花秋日慶典】

想感受浪漫的氛圍？可以到V Walk由即日至10月下旬為秋日祭典準備的20萬朵繁花「Autumn Fantasy」星河璀璨裝置，9米長「秋色花海長廊」，以及3米高的「心花怒放巨型松鼠」，集夢幻、可愛於一處。此外，場內還設有「秋遊運動營」，聯乘香港滑板學院舉辦滑板訓練班，由經驗豐富的專業導師教導小朋友滑板的技巧，運動之餘，亦可到山下營地搭建的可愛滿分露營帳篷拍照打卡，享受秋日美景。