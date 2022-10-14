保良局幼稚園募集「精彩三年」親子相片活動 獎品豐富

即日起至10月31日，保良局屬下幼稚園舉辦「精彩三年」親子相片大募集，最多Like的作品將會獲得豐富獎品。

幼稚園教育對小朋友成長至關重要，相信各位家長都會為子女精心挑選合適的幼稚園，奠定良好學習基礎，對將來發展有莫大幫助。遍布全港的保良局屬下幼稚園，創設優良的學習環境，透過多元學習模式，為幼兒提供兩文三語、科學探索、音體美藝等的學習經歷，引發幼兒學習興趣。具備豐富教學經驗的專業團隊，以熱誠用心愛顧幼兒，一起「同創‧愛顧‧專業童行」。

24間幼稚園2023-24年度幼兒班現正招生，今日起接受家長透過網上或親臨校園報名，一齊為幼兒締造更精彩豐盛的三年。

保良局屬下幼稚園現正舉辦「精彩三年」親子相片大募集，只要由即日起至10月31日，上載包含3歲或以下幼兒做出「精彩三年」OK手勢，30張入選作品將會於Facebook專頁讓公眾投票，選出最多Like的作品將會獲得豐富獎品。報名費用全免，所有參加小朋友亦可獲得參與狀。

奠定幼兒兩文三語基礎

保良局屬下幼稚園重視語文教育，透過學校環境創設及區角佈置，營造兩文三語的語境。各校均聘任具專業教學資歷的專科專教老師教授英語，讓小朋友在聽、說、讀、寫能力得以有效提升。

培育幼兒音體美藝 建立自信

保良局屬下幼稚園透過多元學習模式，以更豐富的創科與藝術體驗，讓幼兒於音體美藝各方面盡展才能，屬校學生更於各類型比賽屢獲殊榮，能力備受外界認可。保良局更設立多項獎助學金及獎勵計劃，助幼兒達致全人發展。

學生家長分享入讀感言

保良局屬下幼稚園在家長間亦創良好口碑，專業的幼兒教育團隊細心營造充滿愛的校園環境，與家長攜手同行。透過培養正向思維與性格強項，致力創造幼兒發展空間。

Jenny:「學校推行正向教育，老師會不斷鼓勵女兒『自己的事自己做』，漸漸地小女兒由不會自理，到學會自己穿鞋穿襪，大女兒亦學會推己及人，在家主動幫妹妹收拾被窩。大女兒甚至因為老師的鼓勵，而積極參加繪畫、朗誦及奧林匹克數學比賽，更喜歡上數學。」

Jane: 「從朋友及同事間了解到保良局屬下幼稚園評價不錯，便從網上搜尋保良局幼稚園的各類課程特色，隨後亦決定申請。小朋友來到幼稚園一年後，觀察到他的變化很多，不但很喜歡上學見老師及同學，更參加了學校提供的劍擊、遊水及畫畫等興趣班。」

親子相片大募集活動詳情

保良局屬下幼稚園現正舉辦親子相片大募集，誠邀幼兒家長在報名表格及個人Facebook專頁上載為3歲或以下幼兒拍攝包含「精彩三年」手勢元素之相片(ok手勢)，並分享3個你對孩子在幼稚園學習的期望，即可贏取豐富獎品及獲得參與狀。

參加方法

步驟1: 填妥google form報名表格，並上載一張包含一名3歲或以下幼兒ok手勢的相片，展現「同創」或「愛顧」之元素；以及分享3個你對孩子在幼稚園學習的期望。

步驟2:讚好Facebook 專頁(保良局教育事務部 屬下幼稚園)

步驟3: 在個人Facebook 發布該相片，標註(tag)上述Facebook專頁 (@保良局教育事務部 屬下幼稚園)，確保該貼文已設定為公開。

活動說明

第一階段

期間: 由即日至2022年10月31日

評審團會在所有已提交之報名中，按以下準則甄選30張入選作品。

1. 相片合符要求，並突顯同創/愛顧元素 (50%)；

2. 相片美感(25%)；

3. 文字表達(25%)

第二階段

期間: 2022年11月

30張入選作品將會上載於「保良局教育事務部屬下幼稚園的Facebook專頁」，讓公眾以「讚好」(Like)投票，獲最多「讚好」的10張作品將會獲得豐富獎品。