HarmonyOS 3.0系統7大升級　化繁為簡　體驗安全流暢

【特約報道】HUAWEI早前發表全新HarmonyOS 3.0智能系統，帶來「萬能卡片」、「隱私中心」、強化版「超級終端」等多個新功能，將日常操作化繁為簡，帶來一觸即達的便捷體驗。相信HarmonyOS 3.0將於稍後時間隨HUAWEI Mate 50系列手機同步登陸香港，今次就同大家率先預覽新系統有幾實用！

萬能卡片隨你變

很多人喜歡卡片功能，但數量一多容易花多眼亂。HarmonyOS 3.0讓用戶把相同尺寸的卡片推疊起來，或將服務卡片、系統按鈕、快捷方式等組合成一個大卡片，藉此釋放更多桌面空間。另外，HarmonyOS 3.0容許自訂卡片風格，既可以選擇卡片的大小、顏色及形狀，還可以添加文字及貼紙，幫卡片「扮靚靚」！

種類顏色分頁面

手機初買回來程式數量偏少，搵App自然容易，但隨着數量增加，頁面變得七零八落，尋找及分類便愈來愈難。HarmonyOS 3.0重新設計桌面布局，可按程式的功能分門別類，例如把生活、社交、美食、交通分頁擺放，一頁一個主題自然容易找得多。除此以外更可以按顏色分頁，程式及卡片根據顏色而自動分類，配合各種主題桌面，整齊又美觀！

神似頭像自生成

經智能系統製作虛擬頭像並非新鮮事，但很多時五官、服裝皆需要逐步調校，花時間又神似度不足。HarmonyOS 3.0支援全新AI捏臉算法，能準確識別不同的五官特徵，快速地為用戶建立擬真頭像。頭像可當作華為帳號頭像使用，並可通過小藝輸入法形成不同表情包，跟朋友互動更傳神好玩！

一鍵打碼保私隱

雖然都市人習慣分享，但不代表就要「攤開肚皮」讓人任意看到私隱，所以HarmonyOS 3.0強化了相關安全性。首先，如今分享圖片時想遮蔽敏感訊息，可點擊「AI隱私保護」，這時系統自會識別敏感訊息，並進行一鍵打碼。用戶也可透過「圖片隱私保護」功能，把圖片的拍攝位置、時間及使用設備等資訊完全抹除，避免私隱洩露出去。

私隱保護更安全

新版「隱私中心」可即時查看程式、位置、相機、麥克風、通訊錄、媒體和文件等敏感資訊近7天的許可權及訪問記錄，並提供鎖屏及高頻數據訪問次數，資料完全透明化。「應用管控中心」對風險程式進行管控，被管控的程式將被禁止於後台彈出，且限制對通訊錄、通話記錄、日曆、短訊及設備訊息等進行讀取授權。「安全中心」則有助攔截騷擾、查殺病毒、檢查網絡安全及識別惡意程式，打造全方位安全環境。

超級終端升兼容

HarmonyOS 2.0的「超級終端」讓用戶以最簡單直覺的方法「一拉即合」不同裝置，HarmonyOS 3.0進一步強化，新增更多協同設備，包括顯示器、打印機、手錶、智能眼鏡等，而且平板接駁手機後更會自動連接後者網絡，隨之在大屏幕接聽來電或上網打機。另外，HarmonyOS 3.0支援用戶將圖片、文檔、文字等資訊暫存至中轉站，在不同程式或設備間隨心拖拽及分享，大幅提升工作效率。

性能升級減功耗

所謂「天下武功唯快不破」，系統反應快慢極影響用戶的操作感受。HarmonyOS 3.0流暢度再度升級，程式啟動快7%；程式響應快14%；頁面滑動流暢18%，整體操作更快更爽。針對大需求遊戲，新系統能通過像素級幀間預測技術，降低GPU負荷，圖形渲染功耗較上代減少11%，與同類系統比較更減少23%，讓遊戲續航更持久！

總結：實現智能安全流動服務

總括來說，這次HarmonyOS 3.0的升級實現多方面優化，例如介面變得井然有序、提升了個人及系統私隱度、超級終端裝置間連結直覺既實用，並同時改善了操作的流暢度及電池續航力，為用戶帶個一個更智能更安全的流動服務！