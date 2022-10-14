荷里活紅星娘爆廣告逐格睇！里奧勒度衰偷食斷正？

荷里活好多名人紅星未入行前都有拍過廣告，其中有些廣告依家睇番都覺得「娘爆」。以下為大家一一細數！

奇洛李維斯粟米片廣告

「荷里活男神」奇洛李維斯（Keanu Reeves）喺銀幕上嘅形象英明神武，但原來未成為「救世主」Neo同「殺神」John Wick之前，奇洛都曾經「娘爆」過！佢喺1978年曾經拍過「家X氏」嘅粟米片廣告，廣告中佢飾演侍應一邊跳舞一邊喺張長枱上逐個位放粟米片，最後佢更四圍望偷食。真係睇得令人尷尬！

畢彼特薯片廣告

除咗奇洛李維斯之外，美國另一「男神」畢彼特（Brad Pitt）未入行前亦拍過「娘爆」廣告。佢後生嗰陣曾為「薯片佬」出名嘅筒裝薯片拍過廣告，廣告中赤膊上陣嘅畢佬同兩位少男揸車去滑浪邊食薯片，點知薯片食晒之餘架車仲中途「跪低」，正當佢哋絕望之餘，見到另一架車有幾位比堅尼索女食緊薯片，最後無啦啦落埋車請幾位少男一齊食。認真無厘頭！

里奧勒度狄卡比奧芝士廣告

荷里活萬人迷里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）童星出身，喺佢未拍劇集之前，亦拍過唔少廣告。其中最「娘炳」絕對要數到佢拍嘅「去脂」芝士廣告！廣告中梳當時最流行「中間分界頭」嘅里奧仔同阿媽喺廚房準備食物，當時仍未變聲嘅里奧仔偷食芝士被阿媽阻止話要留番比要減磅嘅「里奧老竇」。最後阿媽食一啖後即刻叫阿囝拎麵包出嚟一齊做三文治。

麥克韋化奴暗瘡廣告

估唔到「變形俠醫」麥克韋化奴（Mark Ruffalo）後生嗰陣都有「暗瘡」嘅煩惱！佢曾經為「暗瘡膏」拍廣告，廣告以驚慄片手法拍攝，青靚白淨嘅麥克同幾位男子喺街度奔跑似係逃避緊啲嘢，之後暗喻佢哋被「喑瘡」撞個正着。鏡頭一轉，麥克赤裸上身喺臉上搽「暗瘡膏」。最後佢同一大班人浩浩蕩蕩攬女夜蒲！

杜比麥佳亞電子遊戲機廣告

「蜘蛛俠」男星杜比麥佳亞（Tobey Maguire）細細個拍過唔少廣告，其中包括手提電子遊戲機廣告。廣告中佢上上下堂突然舉手問阿Sir佢可唔可以去廁所，之後佢一支箭走入廁格內打......機。佢邊打邊自言自語表現得好興奮，阿Sir見佢遲遲未返即入廁所捉人。杜比有如「蜘蛛俠」上身眼明手快縮起雙腳粒聲唔出，正當阿Sir準備離去之際，杜比仔部機卻「唔生性」發出聲響。最後一個鏡頭阿Sir做出「鬼崇」嘅表情，真係睇見都令人「尷尬癌發作」！

卻妮高絲衛生棉條廣告

90年代憑美國處境劇集《老友記》（Friends）而成功上位的美國女星卻妮高絲（Courteney Cox）同好多「行家」一樣未入行前都拍過廣告。1985年，當時未入行嘅卻妮就為一品牌拍攝一輯女性衛生棉條嘅廣告。廣告中，卻妮梳咗當時最流行嘅「戴妃頭」，邊換健身衣邊拎住包衛生棉條講有幾好用。「光陰似箭日月如梭」經已58歲嘅卻妮最近竟然翻玩呢條陳年廣告片惡搞一番。不過佢就將「經期」改為「更年期」。十分搞笑！