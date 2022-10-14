SJ馬來西亞開騷High爆　港迷期待來港騷肌

韓國男團Super Junior早前宣布於11月19及20日一連兩晚在亞洲國際博覽館Arena舉行演唱會，是他們在疫情後首度來港開騷，門票將於下周一（17日）進行優先訂票，並於20日起公開發售。

而他們是次世界巡唱早於7月展開，他們剛剛完成馬來西亞演唱會，其中成員厲旭換上新金髮色，銀赫非常調皮，於騷中多次抽水摸始源patpat，讓歌迷笑不停。東海更多次大力向觀眾送上飛吻引起在場歌迷尖叫連連。而最精彩最讓歌迷超級興奮的是，崔始源因為玩得太開心，熱到飛起，大方除衫騷肌，即時引爆整個場館，歌迷狂叫十分鐘不停。

騷中引發核爆，騷後SJ亦幾乎引來另一個核爆，SJ大馬歌迷會，突然向所有歌迷發公告，叫大家即時刪除崔始源台上脫衣服照片，千萬不能出現於任何社交平台，保護SJ及主辦單位。點解咁大件事？因為馬來西亞係回教國家，演唱會赤裸上身是宗教大忌，為免宗教局找上主辦方，影響將來SJ再到大馬的演出機會，所以懇請大家刪相刪片。還寫下: 「保護哥哥們大家有責！」保護哥哥有責消息一出之後，網上崔始源的騷肌照，竟然瞬間消失！可見SJ歌迷們多麼愛護SJ。

有香港歌迷就於粉絲團中留言：「哥哥們快來香港！我們這邊等你們全部脫衣！沒有宗教局會找上你們。」又有香港歌迷話：「唉，SJ來時，香港已經開始凍了，不知他們會不會換上最新冬裝，香港歌迷享受不到騷肌福利，請崔始源不要偏心，香港也要盡騷一次！」