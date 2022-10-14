全新小食店　好味又過癮

提到本地小食，大家率先想到燒賣、魚蛋或炸大腸等平民美食，其實現時新開的小食店創意無限，除了推出新款小食，還將傳統美食加以變化，推陳出新，以後口痕想搵好野食，都可以有好多選擇。

繽紛吸睛

在香港，美食店想打響名堂，除了好食還要「靚」！荔枝角新開的JOYSTICK，裝潢以俄羅斯方塊和霓紅燈等元素作主題，色彩繽紛，店子雖小，但以美味、健康和快捷作賣點設計美食。滋味Healthy Bowl包括鹽燒豚肉配日式醬油汁、慢煮特色牛肉配英式燒汁和生酮菜式油封雞髀配油醋汁等，邪惡之選有美國經典漢堡，純牛肉厚漢堡扒配半溶車打芝士，啖啖肉香，吃時可配多款口味的賽車主題奶昔。想打卡的話，彩虹色調的Rainbow Waffle或似雪條的Waffle Pop最啱大家心意，暗黑系列則有墨魚汁魷魚圈和墨魚汁炸皮包住栗子的Papamaron，任君選擇。

魚品輕食

街頭小食人氣王首推魚肉燒賣，近年除了原味，還發展至不同的味道。早前於旺角開始外賣分店的魚事者，以街頭小食作主打，店內以魚肉製作的「無豬肉燒賣」，一直大受歡迎。旺角店特別推出2款新口味，陳皮燒賣選用7年陳皮炮製，回甘有咬口。限量的青BB超荽燒賣，大量芫荽混入魚肉，芫荽控必選。除此之外，新分店還有炸魚無薯條、蒜你識撈香滑腸粉等攪鬼小食，大家掃街又多一個選擇。

米芝蓮餃子

說的是由新界大埔踩到去港島炮台山開設分店的「逸東餃子」，由前米芝蓮點心師傅坐鎮，曾創下日售2,000隻餃子的紀錄，主打人手包製餃子，現時供應韭菜鮮肉餃、芫荽胡椒鮮肉餃、大白菜鮮肉餃等7款口味餃子，以及用上10斤海魚熬製而成的招牌無味精番茄薯仔鮮魚湯；品牌還供應多款自家製樽裝冷泡茶，有玫瑰荔枝茉莉茶、桂花元肉烏龍茶及熱情果玄米綠茶3款口味，低溫冷浸泡，低糖又別具風味。為慶祝新店開業，由即日至11月5日期間，凡於任何分店惠顧任何口味餃子一碗，即可免費獲贈特色飲品（可選自家製無糖健康冷泡茶），歎住飲料食鮮嫩多汁餃子，大滿足！