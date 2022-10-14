Ferrari 296 GTS混能V6開篷新貴

配備RHT電摺硬篷頂的296 GTS ，是法拉利(Ferrari )繼SF90 Spider之後第二款插電式混能開篷超跑，亦是該品牌有史以來首款搭載V6引擎的道路使用開篷跑車，其左軚版早前便快閃香港和車迷見面。

法拉利V6插電混能新時代隨着去年296 GTB的誕生正式展開，緊隨其後推出的是配備硬頂開篷的296 GTS。基於296GTB而打造的296 GTS，擁有相同的車長及車闊，至於車高就因開篷設定，稍高多4mm。該RHT 電摺硬頂只要在車速45km/h或以下便可進行開/閂，過程亦僅需14秒。當處於開篷狀態，硬篷頂收納於引擎蓋下前部位置，與車廂只有一塊可升降玻璃後車窗之隔。廠方特別針對安裝了 RHT所帶來的限制，為後部設計進行優化 ，確保它擁有跟296 GTB同樣出眾的空氣動力學和引擎散熱效果。同時為了將儼如工藝品般的全新V6引擎展示於大家眼前，引擎蓋刻意加入通透視窗式設計。

與296 GTB一脈相承的296 GTS ，同搭載插電式混合動力系統，高達830cv綜合輸出功率來自中後置的新開發120°夾角3.0L V6雙渦輪增壓引擎、後軸電馬達及7.45 kWh鋰電池。即使在引擎處於中低轉速範圍時，電馬達也可提供出人意表的扭力輸出，配合8前速F1雙離合器波箱，成就零遲滯的油門加速反應。由靜止加速至200km/h只需7.6秒，僅較296 GTB多0.3秒，0~100km/h加速更可做跟296 GTB一樣的2.9秒及逾330km/h的極速表現。而在eDrive純電模式下，單是電馬達的最大輸出功率及扭力則分別達167cv及315Nm，並擁有25km純電續航力及135km/h最高速度。

規格表

車型：雙門雙座位插電混能開篷跑車

動力系統：3.0L V6雙渦輪增壓配122kW後置電馬達

綜效馬力：830cv/8,000rpm

綜效扭力：740Nm/6,250rpm

驅動：中後置引擎、後輪驅動

傳動：8前速F1雙離合器波箱

極速：大於330km/h

0~100km/h：2.9秒

車身體積：4,565×1,958×1,191mm（長×闊×高）