趣味聯名球鞋　玩轉牛仔塗鴉變色

大家喜愛追捧聯名鞋款不是毫無道理的，無論是名人與運動品牌，還是品牌之間的跨界聯名都很受歡迎。因為一款成功的聯名鞋款可以結合兩個品牌的特有元素再加以創新，最後打造出截然不同的潮鞋。擁有了雙份的名氣與技術自然大受歡迎，深受鞋頭的關注。接下來介紹3款備受矚目的聯名鞋款，大玩牛仔拼布、塗鴉、紫外線變色，趣味與名氣兼有，滿足不同鞋頭口味。

日系牛仔拼布鞋

日本兩大時尚品牌ASICS與EVISU聯手推出3款別注牛仔布配色波鞋，將殿堂級復古牛仔布風格元素加入設計師三井滋之（Shigeyuki Mitsui）於1990年設計的GEL-LYTE III之中。包括最令人印象深刻的手繪「M」字形的Seagull logo以及一系列的牛仔布細節。鞋款故意使用復古拼色風格設計，連鞋中底兩側都打造出拼布感覺。3款中的限量版以啡色真皮配以暗金色虎爪紋Logo設計，加上滿滿工匠風格的建築風木盒。而另外兩款分別是加入更多紅色元素的高調設計，以及以米色作為主色調的波鞋，適合在多種場合穿着。

手工製造塗鴉鞋

憑着製鞋工藝而聞名的法國品牌Veja，近日與意大利個性品牌Marni合作，以手工打造出3款塗鴉運動鞋。鞋子都是以DIY為靈感創作，鞋面到鞋帶均畫上了滿滿的塗鴉。重點是每一對都是純手工製造，因此大家收到的鞋子都是獨一無二的，還可以欣賞到左右腳不對稱的塗鴉。鞋款方面除了標準的V-10（有紫色與黑白色），還有高筒的V-15（只有黑白色一款）。每一對也各自附上彩色與白色鞋帶，供大家隨意轉換風格。

紫外線變色鞋

充滿科技時尚風格的日系品牌ANREALAGE，與運動品牌PUMA設計了兩款可以根據紫外線變色的波鞋。以人氣鞋款PUMA KING為靈感的VARIANT NITRO ANREALAGE，鞋面布滿線條，在沒有紫外線照射下是一雙普通百搭的白鞋，照射之後白色線條會變成藍色，連同鞋後踭的Logo都會變色。而另一款輕量跑鞋FAST-R ANREALAGE則以黑色打底，變色時灰黑色部分會變成藍色和紫色，十分有趣。