秋日法式浪漫　味覺先行

秋日清風送爽，想起紅葉飄落時漫步於香榭麗舍大道，滿滿浪漫氣息，再來一頓法式饗宴，心滿意足！還未準備好浪漫之旅？不如先來一趟法式滋味行，由法國的專業奶類製品品牌Elle & Vire與人氣食店，打造出特色餐單，讓巴絲打味覺先行，感受法式浪漫滋味！

Croffle系列甜品

擁有多家朱古力概念店的LUCULLUS CACAO早前換上新形象，招牌Croffle系列甜品用上Elle & Vire的酥皮專用牛油片，配以法國優質麵粉與牛油製作，令牛角酥更酥脆之餘，層次更分明。而近來大受歡迎的朱古力Croffle會加入自家品牌的朱古力可可粉及榛子碎，伴以香脆可可豆碎及幼滑雪糕，賣相吸引，食味豐富，佐以用原生可可果提取物調製的精華製成特飲CACAO Cola，散發宜人的酸度與蜂蜜香氣，相得益彰，回味可口；另有士多啤梨酥皮窩夫、柚子焦糖布丁酥皮窩夫、各式牛角酥、CACAO Tonic等美食及飲料。於即日至11月30日期間於奧海城新店選購招牌酥皮窩夫，可享9折優惠。

大師級酥餅蛋糕

法國過江龍麵包店MAISON KAYSER的出品素來深得不少麵包控喜愛，當中又以牛角酥最受歡迎，日賣逾千個，原來品牌用上酥皮專用牛油片製作，炮製出外形飽滿且層次分明，切開可見均勻細密的蜂巢狀氣孔，入口能嘗到酥脆的外層及濃厚的牛油香味，搭配一杯咖啡，即成不少法國人最愛的早餐。此外，品牌的經典法式蛋糕亦是人氣之選，好似朱古力榛子蛋糕（Chocolate & Hazelnut Cake），用上法國忌廉加上朱古力製成蛋糕頂層的忌廉，香濃之餘，質感厚實順滑；另有法式檸檬撻、紅桑子開心果撻等，同樣大受OL喜愛。於即日至11月30日期間於各分店單次消費滿HK$100，可享糕餅8折優惠。

時令食材原味道

素來注重食物原味道的sensory ZERO，選材着重時令及新鮮，烹調時亦盡量精簡，連醬汁用料亦講究，要做到幼滑質感又不會蓋過菜式原味，只會用簡單調味，至於製作無肉食素意粉的忌廉汁時，就特意選用了無額外添加劑的淡忌廉，質感Creamy又好掛汁，既提升了意粉的口感，又不會搶去素菜的味道。其他人氣菜式還有溫泉蛋卡邦尼意粉、香煎蘆筍帶子配羅勒醬忌廉汁意大利飯、Crazy Chocolate等。於即日至11月30日期間於各分店單點「走肉日本米意大利飯」或「無肉食素意粉」，可免費點選「迷你沙律」或「迷你濃湯」一客。