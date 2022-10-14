就是青春︱曾琸庭跳唱容祖兒快歌辣㷫全場！

香港開電視首個選秀節目《就是青春》於明天（15日）播出第2集，18位參賽者經過長達半年的特訓後，會在這集展開首輪團體淘汰賽，歌手梁釗峰及黃妍擔任「星級樂迷」評價參賽者的演出，全場最吸睛的，莫過於是曾琸庭（Alice Tsang）及林曉蕙（Candice）！

今次團體淘汰賽是根據參賽者的年齡分成3組：Team A（18歲以下）、Team B（19-23歲）及Team C（24歲或以上）。淘汰賽分6個回合進行，每隊按照指定主題：「耳朵懷孕」、「心動」、「辣㷫全場」、「隊長對決」、「感動」及「爆發力」，各派出1名隊員應戰，再由「星級樂迷」點評參賽者的表現，最後由30位現場觀眾即時投票選出每回合之勝出者。

分別20歲及21歲的Alice和Candice同樣揀選跳唱來出戰，Alice的比賽主題是「心動」，自選容祖兒的快歌《跑步機上》，並身穿Tube Top戰衣亮相，勁歌熱舞，熱爆全場，黃妍讚嘆：「你嘅眼神動作好到位，同埋跳唱真係唔簡單。」。作為「YOUnion」團長的陳柏宇（Jason）聽到時即笑說：「佢（黃妍）點會知啫，佢都冇跳唱。」但釗峰對於Alice所揀選的歌曲感到不解：「點解揀呢首歌去表達心動？」，Jason聞言即說：「邊個男人睇呢啲唔心動架啫？」賽後Alice自覺表現一般：「跳舞方面我覺得冇咩問題，但唱歌方面就未如理想，今次係我第1次跳唱，完全冇諗過原來邊跳邊唱係咁難，我發覺自己完全唔夠氣唱！」

另外，比賽主題是「辣㷫全場」、自選歌曲《收聲多謝》的Candice，原來賽前確診，直至賽前兩日才康復，她說在比賽當日才能與舞者夾舞，當然擔心表現，不過其演出獲黃妍及釗峰大讚眼神銳利夠有自信。Candice說：「今次係我人生第一次踏足演藝舞台嘅表演，過往只喺游泳跳台上，所以今次表演都幾深刻。其實真正學唱歌跳舞只係依幾個月，加上比賽前嗰個星期中咗新冠肺炎，只能留係屋企隔離，把聲冇咗，又冇得出去排練，惟有每日拍片傳畀老師睇，再從中改善。」

眾參賽者中年紀最細、只有15歲的劉睿曦（Felicity），在節目一開始已打頭陣，是首出戰之參賽者，她受訪時直言怕拖累隊友，更於綵排時因緊張致失準，不禁當場落淚。至於另一參賽者溫曉晴面於第一回合分數未如理想，令隊友需急起直追，她離開舞台時不禁抱着隊友痛哭。