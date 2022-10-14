郭柏妍選港姐後再晒比堅尼：努力減咗6磅！

音樂人林敏驄、江美儀、鮑起靜、郭柏妍、羅毓儀、黃嘉雯和林穎彤等今日（14日）為台慶劇《下流上車族》在商場宣傳，現場播出精華片段，其中播出郭柏妍穿比堅尼一幕，全場起哄。郭柏妍（Rosita）稱是選美後第一次拍劇要着比堅尼，她說：「心情好緊張，早1、2日先知要拍，努力減咗5、6磅，盡量食清啲，驚出來效果唔好，好彩身形同選美時差唔多。」

劇中她與羅毓儀飾演姊妹，羅毓儀都要晒水着，她透露穿兩件頭泳衣，款式較多布，但仍然緊張，拍攝前與Rosita齊齊減肥。Rosita稱拍完水着一幕，開心有雪糕吃，她稱林敏驄好有心，專登買來牛丸和雪糕給她們享用，羅毓儀稱開早班時，鮑姐（鮑起靜）會買定點心請她們吃，因為知道她們凌晨開工都沒有吃早餐。Rosita稱前輩都很照顧她們，又助她們入戲，儼如一家人，由初初緊張到愈拍愈有火花。她說林敏驄雖然經常爆肚，幸大概意思無變，故能明白，但都會忍不住笑。

江美儀同林敏驄鬥嘴

而劇中飾演「下流族」夫妻的林敏驄與美儀由台上鬥嘴到台下，美儀爆林敏驄每日開工都好開心，因為劇中好「重女」（好多女），又指他為此劇積極減肥，但又唔戒汽水，他稱劇中不少喊戲，笑言：「娶到美儀呢個老婆就想喊！」並即場與文凱婷合唱劇集主題曲《一家人》，鮑姐亦爆林敏驄經常唔跟劇本，但爆肚爆出真感情，並讚劇中飾演「忤逆仔」的林景程好戲。

提到林敏驄經常不正經，美儀笑言：「我覺得係上天派我來照顧佢，他要人氹，好似細路仔要準備蘋果批和咖啡氹佢。」林敏驄稱初開工時想自殺，因美儀瘦故顯得他肥，而積極減掉10磅，幸以演技去掩蓋不足，笑言同劇有影后鮑起靜，希望不要輸得太肉酸。提到他首次拍劇，他說：「之前覺得拍劇咁辛苦做嚟為乜，但原來唔辛苦，拍攝好電影化，似拍電影，我好得閒仲有時間整蠱人和作主題曲。」他是應監製邀請作曲填詞，更親自獻唱，問為何不邀美儀合唱？他笑言會搞壞件事，美儀指他無邀請自己，可能她會令歌曲錦上添花。