本日日本：再接再厲！《龍貓》潮袋第二彈有乜特別？

眾多吉卜力動畫之中，《龍貓》的吸引力毋須多講，自1988年上映以來深受大人和小朋友喜愛。日本潮流品牌PORTER亦看中《龍》的魅力，繼去年推出聯名系列後，於10月19日起再為大家帶來第二波產品，粉絲務必注意！與去年以軍綠色為主調有所不同，新系列從草子及次子姊妹共渡的奇幻晚上吸取靈感，將動畫中的入夜森林變成多款袋子的圖案，配以絨毛及龍貓肚上的圖案，讓人幻想龍貓經常在身邊，袋的內籠亦印上龍貓帶着兩姊妹飛行的圖案，可愛之極。新系列包括有背嚢、Tote Bag、斜孭袋仔、手提袋及束口水桶袋等，無論返學返工或去街都有合適的選擇。此外還有印上龍貓撐傘，一旁放着PORTER行李箱圖案的T-shirt，黑色或白色都好易襯。另有煤炭屎鬼、小龍貓及中龍貓三款襟針，還有貓巴士尾巴吊飾，以及尼龍布料製的龍貓公仔，都是非常值得入手的商品。第二彈產品將於10月19日起於伊勢丹新宿店開賣藏青色袋款，並於10月29日起於PORTER日本分店及網店發售黑色袋款。