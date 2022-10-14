全城一叮︱黃紫恩劉展霆黑絲跳辣身舞　同1招震懾全場

在昨晚（13日）播出的無綫節目《全城一叮》中，成為焦點的莫過於是黃紫恩（Jojo）及劉展霆（Eden）組成的「5minz」，表演性感歌舞《春‧風》。以黑絲索爆打扮的Jojo，和穿校服的Eden大跳辣身舞，期間更盡顯Jojo的「軟功」，一招「雙腳360度大迴環」震懾全場！而Eden也不弱，一展高難度Breaking及蜈蚣彈，這組合爆炸力十足，不單成功晉級，伍詠薇大讚：「兩個都好性感，配合得好有化學作用，我特別鍾意Eden！」而蔡一傑更搞笑地指Jojo同孫耀威撞樣：「唔好以為戴個假髮就認唔到你！」

原來Jojo和Eden是次合作上陣，全靠「黃金5分鐘」，本身舞齡逾10年的Jojo稱初因找不到拍檔而想過退賽，但巧遇Eden後即組隊：「嗰時都唔識Eden，識咗5分鐘就決定一齊組隊！」她續說對方給予安全感及信心：「佢話自己好大力，仲話點樣都唔會畀我跌親，呢幾個月真係冇整跌過我一次！」雖然常常練習至凌晨，加上練到雙腳滿是瘀痕，但Jojo母親及Eden祖母會預備愛心湯水，他們不時「開心Share」分享湯水。

另一焦點，是關嘉敏和方紹聰組隊表演棟篤笑，但表現不濟，不單被當場「叮」走，更被觀眾直批：「一啲都唔好笑！」蔡一傑給他們「翻盤」機會，關嘉敏晒Rap功，方紹聰表現Beatbox，表現不錯，令林盛斌不禁說：「搞乜鬼笑話啫！」但最終他們未能獲「復活之叮」無緣晉級。關嘉敏事後說自己是被臨時拉夫，又指在表演前的45分鐘方紹聰仍更改劇本。