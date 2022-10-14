【Zac玩Zac食】Chill級啤酒節

被譽為「世界三大啤酒節」之一的慕尼黑十月節（Oktoberfest），是啤酒迷不能錯過的年度盛事。今年，旺角星級酒店內的自助餐廳加入富饒巴伐利亞民族色彩的布置，搖身一變成為慕尼黑啤酒節，四周空中掛滿巴伐利亞省特有的藍白旗，亦放置了傳統用作釀製啤酒的橡木桶擺設，讓大家恍如置身於德國啤酒花園中。

盧雲堡啤酒於巴伐利亞洲的慕尼黑釀製，以傳統方法生產，是聞名全球的德國啤酒，並成為德國啤酒節的官方指定啤酒廠之一。酒店與盧雲堡啤酒聯乘舉辦首個以德國啤酒節為主題的自助晚餐，特別帶來了多款德國傳統美食，包括燒豬手伴芥末燒汁、燒德國香腸拼盤、德國紐結麵包及啤酒桶型芝士蛋糕等，還有再次登場的長腳蟹、海鮮凍盤、即開生蠔及M5和牛等矜貴菜式。

品嘗各式各樣的啤酒，除了講究精選出用以發酵釀製的小麥之外，酒桶同樣佔了重要的一席位。酒店甜品師傅巧手製作「啤酒桶」，酒桶糖皮內藏德國芝士蛋糕，主要材料為Quark芝士，在德國是很家常的乳製品，質感像忌廉芝士但味道帶酸，沒有太過濃烈的奶味，蛋糕內更加入冧酒提子，散發出淡淡酒香，加上場內經典啤酒節裝飾，「Chill」級有氣氛，立即好似我哋咁相約好友嚟盡興一番！

Profile：Zacky Sun

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