黃竣鋒認遇襲後陰影好大：每晚食高劑量安眠藥先瞓到！

身為2012年亞洲先生季軍的藝人黃竣鋒（Jason）於今年9月在深圳遇襲被連斬3刀，面部及左手等位置受傷，之後已返港接受治療。今日（14日）Jason透露近況，他說傷勢正逐步康復中，現要接受骨科、整型科及心理醫生等多位專科醫生診治：「雖然我表面上傷勢未復原，但美容科醫生評價正面，認為埋口埋得好，希望可以盡量回復以前個樣，手臂刀傷未康復，要繼續做物理治療。雖然我破相並留下永久性疤痕，但我對演藝工作絕不放棄。」

為加強康復進度，近日Jason開始做簡單運動以鍛煉身體：「我養傷期間一直臥床休息，身體有一段時間未有維持運動，加上重傷失血對身體元氣大傷，依家逐漸康復，我都要求自己勤加運動，例如開始急步行或慢跑。」

遇襲令Jason有不少感受及啟發，他說：「現時我係懷着感恩嘅心，慶幸仲能夠存活喺世上。事發至今接近2個月，心理陰影仍然好大，每晚瞓覺一合埋眼，就會見到案發當日情景，需每晚服食高劑量嘅安眠藥先可以入睡，睡眠質素好差。每日都回想案發情況，非常糾結有關方面至今仲未破案，仲未話我知調查進度同真相，希望警方盡快破案，還事件真相，還我公道。」他續說事發未得到賠償費，每次他和媽媽視像見面時：「只能畀佢見半邊面，未敢話佢知真相，唔知要隱瞞到幾時，擔心佢老人家知道後打擊太大，心臟病復發。」