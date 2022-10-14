被指老咗10年！炎明熹力撐造型師張寶兒：我覺得好華麗！

聲夢小花炎明熹（GiGi）與姚焯菲（Chantel）今日（14日）為無綫遊戲節目《思家大戰》錄影，Chantel透露剛剛綵排了一次，認為大家表現不錯，而有「火星女孩」之稱的Gigi自言：「我睇電視嘅時候有啲問題都答到，但到自己玩，已經唔係反應嘅問題，而係我諗唔到答案，所以我冇㩒掣去搶答，思捷老師（李思捷）都話你哋考慮吓最後派邊個出去玩。」問到Gigi是否遊戲黑洞，Chantel解釋對方只是需要時間思考，試過跟對方打保齡球，Gigi出人意表地打得好，笑言可能是火星力量。

另外，兩人所屬的團隊After Class早前在晚會上表演，四人的造型由藝人張寶兒操刀，網民狠批她們打扮老氣，令Gigi慘變大媽，Gigi力撐說：「乜都要試吓，做藝人唔可以經常畀人同一個感覺，唔試唔知好唔好，唔試邊會有新鮮感，就好似我今日個髮型，我覺得當日造型好華麗，係之前冇試過。（話你老咗10年咁？）我唔覺，好華麗，令人眼前一亮，我自己見到都嚇一跳，好新鮮。」

而Chantel亦認為大家的打扮很華麗：「因為當晚係比較嚴肅同莊嚴嘅場合，咁着都好合理。（唔啱你哋嘅年紀？）我哋當晚着晚裝，晚裝就係比較隆重。」Gigi稱是觀點與角度問題，每個人都有不同看法，看個人口味，並發表金句說：「時裝好深奧同奧妙，每個人有不同感受。」

而提到《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴（Jasmine）獲獎後7日便火速錄歌，問她們會否感羨慕？Gigi笑言：「音樂世界好奇妙，做好自己就OK，唔可以作比較，有機會都想同對方合作。」Chantel指出歌時間快慢不重要，但認為Jasmine很幸運有陳奐仁及Eric Kwok為她寫歌。