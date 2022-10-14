湯寶如紀念入行30周年　親解演唱會背後意義

歌手湯寶如（湯記）為紀念入行30周年，將在下月（11月）舉行演唱會《約會你》，日前接受香港開電視主播王凌燕專訪時，湯記表示演唱會名稱《約會你》背後是有意思：「今次約會許多人，台前幕後、同我合作過嘅人、家人、死忠粉絲，睇過或未睇過湯寶如演出嘅人，都可以約你。就好似30年嘅暫時成績表，暫時呢30年入面，我做過、拍過咩，都想同大家分享。」對於過去的30年，她說首10年是衝刺期：「係活躍點，有獎項，經常參加比賽。第10至20年反而係讀書，同埋生小朋友、組織家庭。第3個10年係享受人生，活得精彩。我諗我人生最大嘅開心，就係有小朋友，我更努力做每件事，都係為咗佢。」

湯記表示稍後會推出全新EP，原來她一直「儲歌」並找得譚詠麟及陳輝揚等為她寫歌外，原來已故音樂人黎小田最後一首作品，也是為她而寫：「我4年前錄咗好多歌，包括譚校長、黎小田、伍樂城同陳輝陽各一首，啱啱章霈迎都幫我寫咗一首，好多歌我係未推出。（黎小田嗰首係佢最後一首為你寫嘅歌？）對，我好滿意嘅一首歌，無憾。我同他拍電視節目時認識，我好大膽問佢幫我寫歌，佢話好，一口答應，但佢話好耐冇寫，又問我係咪想要慘情歌，我話：『你拿手就得，用你黎小田曲風就得，唔使改。』潘源良填詞，佢當時住好遠，好似係流浮山，因爲我唔明啲歌詞，佢專程去錄音室，同我解釋來龍去脈。」