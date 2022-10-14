觀眾投選「最想重溫」經典劇　無綫安排11月呈獻

踏入台慶55周年的無綫，歷年創製多部家喻戶曉的劇集，於上周六（8日）深夜時段開始，重播一系列經典劇及無綫電影，10月推出的「向金裝劇致敬」系列，以李添勝監製、1985年台慶劇《楊家將》打頭陣，今晚（14日）緊接播放的是萬梓良、黃日華及劉青雲主演的《成吉思汗》，之後鄭少秋和汪明荃的《大都會》接棒。而一系列經數碼修復的「經典無綫電影」包括鄭浩南及羅慧娟主演的《諜血黃埔灘》、梁藝齡的《霓虹姊妹花》等，會在「向金裝劇致敬」系列後播放。

深宵劇場獲大量劇迷支持，無綫於11月起推出的《傳承‧經典55：我揀我想睇》之「我們的...」及「難忘記...」兩大系列中，增設觀眾投選部分，由今日（14日）起本月27日中午12時，觀眾可在TVB Facebook專頁參加《傳承‧經典55：我揀我想睇》有獎問答遊戲，回答一條關於台慶的問題後，可從「我們的...」及「難忘的...」共20部候選劇集中，各選一部最想重溫的劇集，「我們的...」累積投選票數最高的劇集將在11月7日深夜起播放，「難忘記...」系列累積投選票數最高的劇集映期稍後安排。

然而以上兩個系列的劇集包括有《上海灘》、《千王之王》、《衝上雲霄》、《黃金十年》、《老友鬼鬼等》。