成「乳」畫廊　搞嘢最忙

繪畫雖然唔係人人有興趣，但係一講到「人體寫生」，唔少男士即刻興致勃勃。美國四仔界亦有唔少以繪畫為題材嘅作品，講男女主角一齊去繪畫，繼而畫出慾火，將畫室變成戰場！

慾火高燒

由Brazzers推出嘅《Day With A Pornstar #10》，搵嚟Kayla Kayden、Kenna James、Siri Dahl等巨乳脫星演出，講Kayla Kayden同猛男一齊上繪畫班，兩人都畫得有板有眼，點知畫畫吓突然慾火高燒，即時打番場友誼波。雖然故事相當老土，但勝在激戰場面拍得夠唯美，充滿藝術感。

畫室三人行

呢套由VRBangers製作嘅VR作品《Con Artist》，由Katya Rodriguez及Veronica Rodriguez兩位脫星攜手演出，故事講畫家Katya Rodriguez約咗女模Veronica Rodriguez到畫室，兩人愈望愈過電，跟住仲假鳳虛凰起嚟，期間男主角突然衝咗入嚟，實行嚟個情慾三人行。雖然劇情有啲牽強，但兩位脫星演出夠放，睇到人心花怒放。