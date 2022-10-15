【是日通勝】

農曆九月二十

壬寅年 庚戌月 辛丑日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午3時至5時

宜：祭祀、結網、平道

忌：醞釀、動土、交易

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：4、15、24、36

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：幸運指數居首位，有望與心儀對象拉近距離。

金牛座：愛情運極好，有心儀對象者要把握表白良機。

雙子座：事業受太多因素影響，需要保持細心及耐性。

巨蟹座：財政上嘗到甜頭，應拿點錢幫助有需要的人。

獅子座：投入度不足，想得多做得少，事業陷入低潮。

處女座：財運不錯，分析力強，投資、做生意均有利。

天秤座：別把不快的事放在心，以免負能量愈積愈多。

天蠍座：做事井然有序，能分清輕重緩急，受人讚賞。

人馬座：待人接物不可太計較，以免令身邊人反感。

山羊座：話頭醒尾，有能力解決大小難題，處變不驚。

水瓶座：愛情運不錯，主動噓寒問暖，伴侶會更愛你。

雙魚座：分心處理其他事，易顧此失彼，影響事業運。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）蛇 遇貴人

（跌）羊 易破財

鼠：趁周末聯誼會友，可獲意想不到的得着。

牛：吃一頓豐盛午餐，心情與運勢都會向好。

虎：遇到問題要冷靜處理，不妨請教身邊人。

兔：能夠妥善處理人際關係，做事有條不紊。

龍：受懶散心態影響，運勢於中午過後下跌。

蛇：時來運到，有貴人相助，做事得心應手。

馬：精神萎靡，判斷力大跌，財運受到拖累。

羊：是日沖煞，心煩意亂，或需要破財擋災。

猴：有異性向你示好，單身者不妨大方回應。

雞：獲身邊人以財力支援，放膽為理想奮鬥。

狗：財運稍遜，出門要小心銀包，提防騙徒。

豬：反應遲鈍，易鑽牛角尖，影響人際關係。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

如何跟雙魚座談戀愛

雙魚座是一個非常敏感、很易受外界影響的水象星座。如果她長時間跟別人在一起會感覺很累，因為會吸納很多不同的情緒，所以每過一陣子就要一個人獨處，給自己歇息沉澱一下，跟內在保持連結。

愛情對於雙魚座來說非常重要，本身甚麼都沒有所謂的她，有一顆憐憫之心，對於需要照顧或被拯救的人特別有同情心，就是因為這份慈悲心，她會願意無條件付出去愛一個人。跟情人相處時，她的直覺會感受到對方需要甚麼，亦會事事以對方為先，自己的需要為後，但有時因太遷就對方，很容易就沒有自己的個性，又或是扭曲了本來的真性情，以迎合對方的期望。這對另一半來說，不一定是好事，因為你也不想有人因為愛你，而改變自己太多。想像力豐富的雙魚座，很多時會將真實世界的事，想像為心中所期待會發生的事，所以跟她談戀愛的你，那些不真實的感覺，可能在蒙蔽一些大家不願意去面對的問題，或者寧可選擇不去面對真實的一面，而逃避在自己的世界。

對於一凹一凸的配合，雙魚座的對家就是處女座，後者重視每日規律的生活，做甚麼事都有條有理，跟沒有特定模式的雙魚座，剛好是相反，雙方是有可互相學習的元素，互補不足。