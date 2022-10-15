張栢芝叉足電北上掘金　一炮過吸逾億做帶貨女王

藝人張栢芝早前返內地開工，首個工作即創新紀錄，她走入錄影間直播帶貨，首場下單金額過億人民幣，成了今年首位單場帶貨破億的女藝人！成功需苦幹，她於直播前先作綵排，為求當個「稱職售貨員」，所賣的點心、湯水、螺絲粉全部一口氣清晒，了解每樣食物的特質，做足準備！由於食得太多，事後要急補救，深夜時分都要在酒店游水，辛苦錢不易賺！

張栢芝去年參與內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》，人氣十足，之後留在內地工作至去年底才返港，經過大半年休息，早前再踏上「征途」到內地工作，隔離完畢後，即展開一連串工作，首個任務便是直播帶貨。

向來工作認真的她在開直播前特登作一次綵排，並且花了很多時間了解售賣貨品的資料，食品方面，率性的她直頭試食一番，讓自己介紹時更得心應手。到正式直播，反應相當之好，據悉，直播下單金額超過1億元人民幣，累計觀看人數達到6,000萬人，截至昨日，她暫時成了今年唯一一位單場帶貨破億的女藝人！近月積極Keep Fit的栢芝，因今次工作需不停試食，完成當日所有工作後，深夜回到酒店，就算她攰到飛起，都特登走落泳池游水，果真是「拚命三娘」！