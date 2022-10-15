東方日報C1：Anson Lo自洩行蹤　險釀人踩人

男團MIRROR成員Anson Lo與Jeremy前日外遊返港，由於Anson Lo上機前高調在網上預告即將返港，大批粉絲聞風而至，2人出閘時，現場有多達300名粉絲瘋狂追星，險釀人踩人意外！而MIRROR早前辭演日本音樂祭，但據知有關方面將邀請日韓歌手來港舉行大型露天音樂會，屆時MIRROR成員亦有份演出！

MIRROR休團2個多月，至日前終於推出團歌，宣告正式回歸，各成員亦為復工做好準備。上周六，Anson Lo與Jeremy把握時間飛往韓國旅遊掃貨，之後轉飛日本，Anson Lo前日在回程路上於社交網更新限時動態，相中標明「Last two hours in Japan（在日本的最後兩小時）」，高調預告準備返港，結果吸引逾300名粉絲聞風而至，當中有人更帶同小朋友到機場接機，另有粉絲早於中午12時已在機場守候偶像。

一眾粉絲原本在B閘等待Anson Lo及Jeremy出現，突然有粉絲疑收到「神秘來電」，所有人即拔足狂奔至A閘，期間有粉絲的外套及帽子散落地上，不過亦無人理會。約晚上10時，Anson Lo及Jeremy推着行李現身，粉絲即蜂擁而上將他們重重包圍，粉絲不停叫他們加油，又送上禮物，場面極為墟冚！

粉絲築人鏈護送

Anson Lo與Jeremy一前一後前行，惟舉步維艱，期間有人送禮物時不慎打到Anson Lo的頭部，現場極為擠擁混亂，若有人絆倒，隨時發生人踩人意外！由於險象環生，有粉絲作出呼籲：「佢哋咁辛苦，開條路畀佢哋行啦！」有部分人自發手拖手築起人鏈為偶像開路，現場人數眾多，原本2、3分鐘的路程，他們足足行了14分鐘。行至露天停車場時，公司已安排好專車接送他們，期間工作人員大聲呼籲粉絲離開，但未獲理會。

孝琳歌舞會港迷

另外，MIRROR在休團期間辭演了日本大型音樂祭《SUMMER SONIC 2022》，錯失攻日以及與日本搖滾樂隊L'Arc~en~Ciel主音HYDE等同場演出的大好良機，不過亦不愁沒機會。據知MIRROR將以主場身份與來自日、韓、台及新加坡等地的人氣歌手碰頭鬥搶Fo，皆因有關方面將於12月10及11日在中環海濱活動空間舉行大型露天音樂會《UNIK ASIA Festival》，屆時五地歌手雲集，由朝唱到晚作流水式演出，形式十足香港版的音樂祭。部分演出歌手名單昨日流出，韓國代表有「韓國Beyonce」孝琳；日本代表有專門打造偶像的Johnny事務所旗下藝人；香港代表更具驚喜，包括MIRROR其中幾位成員，雖然並非全員齊集，但已號召力十足，而大會今日會舉行記者會，正式公布部分演出單位。

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