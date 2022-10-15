香港壽臣山獅子會關注老友記　為骨骼健康採取行動

「2022世界骨質疏鬆日之《為骨骼健康採取行動》醫生 講座暨檢測活動」，香港壽臣山獅子會骨質疏鬆活動大會主席黃偉廉（中）和香港骨質疏鬆基金會創會會長劉明珠醫生 （右11）、紅十字會人道年獎得獎人梁秉中教授SBS,OBE,JP （右10）及一眾嘉賓，齊齊為活動揭開序幕。

【特約報道】這兩年疫情，很多人都躲在家中避疫，尤其是老人家，困在家中不常郁動，容易衍生出各種毛病，骨質疏鬆正是其一。為提高大眾的關注，香港壽臣山獅子會從2015年開始，多次舉辦骨質疏鬆檢測及醫生講座服務。今年聯同香港骨質疏鬆基金會和香港中文大學賽馬會骨質疏鬆預防及治療中心舉辦「2022世界骨質疏鬆日之《為骨骼健康採取行動》醫生講座暨檢測活動」，是次活動更得到國美零售控股有限公司冠名贊助，希望提升公眾對有關問題的關注，加強社區長者對骨骼健康及骨折風險的認知。

嘉賓陣容鼎盛

當日的主禮嘉賓陣容鼎盛，有香港壽臣山獅子會骨質疏鬆活動大會主席黃偉廉、香港骨質疏鬆基金會創會會長劉明珠醫生、紅十字會人道年獎得獎人梁秉中教授SBS,OBE,JP、國際獅子會總會中國港澳303 區總監冼健岷和香港壽臣山獅子會會長盧傑銘。各位嘉賓圍繞當日大會主題在台上致詞，以宣揚預防及檢測的重要性。香港壽臣山獅子會骨質疏鬆活動大會主席黃偉廉指，香港老齡人口上升，估計到了2030 年，本地65 歲以上的長者佔總人口

26.4%，2040 年更會超過30%，65 歲以上的女士，2 人中就有1 人有機會骨折，男士5 人中有1 人。香港壽臣山獅子會舉辦不同的活動，讓大家關注這個問題。香港骨質疏鬆基金會創會會長劉明珠醫生指要阻止這股「骨折風暴」，就要在源頭發力，故今年以「為骨

骼健康採取行動」作口號，加強防治骨質疏鬆和推動健康教育。紅十字會人道年獎得獎人梁秉中教授SBS,OBE,JP 指本港廿多年來對骨質疏質的研究，成績有目共睹，貢獻全世界。

即時測試評估

眾嘉賓致詞後，隨即有不同的主題講座讓老友記參與，蔡德基醫生的健骨防跌專題講座就以「為骨骼健康，你可採取甚麼行動？」為題，教大家預防跌到。老人科郭志銳教授和梁萬福醫生就和老友記互動，讓他們就骨質疏鬆的問題發問。會場內設有多個評估攤位，為約500 位老友記作評估，肌肉力量評估利用手握力計檢查他們的手腕肌肉力量，坐站起走測試老友記在限時內，起立再來回約6 米距離。若在評估中有不合格，會即時為高風險的長者登記，再按個別情況展開適當的治療。同時間，大會亦預備了多個娛樂表演和遊戲，和老友記一齊玩傳波波、估歌仔，還有唱歌表演，為老友記帶來歡樂。最後大會向各位派發福袋，活動圓滿結束。