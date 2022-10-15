眾拍檔哀別　《哈利波特》「海格」男星Robbie Coltrane離世　

在賣座電影《哈利波特》（Harry Potter）系列中飾演巨人「海格」的蘇格蘭男星Robbie Coltrane被傳昨日（14日）於醫院內離世的消息，終年72歲。

消息傳出後其經理人公司亦證實了死訊，但未有透露他的死因。不少《哈利波特》粉絲都在社交平台悼念「海格」之外，其中曾與他在片中合作的一眾拍檔「哈利波特」丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）以及「妙麗」愛瑪沃森（Emma Watson）等都有於網上留言哀悼。其中與他最多對手戲的丹尼爾在聲明中說道：「Robbie是一個我認識之中其中一個最有趣的人，過去常常讓我們像孩子一樣在片場不停地笑，我特別喜歡他在《阿茲卡班的逃犯》中讓我們振作起來的回憶，當時我們都躲在海格的小屋裡幾個小時的暴雨中，他講故事和開玩笑以保持士氣。我感到非常幸運能夠認識到他並與他一起工作，為他的去世感到非常難過。他是一個令人難以置信的演員和一個可愛的人。」而《哈》作者羅林（J.K. Rowling ）亦有貼合照及留言：「我再也不會認識像Robbie這樣的人了。他是一個令人難以置信的天才，我很幸運能認識他、和他一起工作以及一起開懷大笑。」

除了《哈利波特》之外，Robbie本身亦是喜劇演員及作家。在《哈》之前，他亦在占士邦電影《新鐵金剛之金眼睛》（GoldenEye）和《新鐵金剛之黑日危機》（The World Is Not Enough）中飾演奸角Valentin Zukovsky。此外，他亦主演過多部英國劇集包括1983年的《Alfresco》，而1995年他擔正的罪案劇集《Cracker》曾來港拍攝其中一集《White Ghost》，飾演罪案心理醫生的Robbie來港查兇殺案，同劇還有台灣女星劉若英、香港藝人陳國新以及仍未演漫威超級英雄電影的華裔男星Benedict Wong （黃凱旋）。陳國新接受訪問時回應說：「劇集攝製應該是在曼城，接觸不多，感覺他人平和，間中逗笑，合作很順利！」