林志穎靚樣回歸破毀容傳聞　去銀行入數唔靠輪椅

台灣藝人林志穎今年7月發生嚴重車禍，幸經手術以及住院治療後，現已回家休養，8月底更晒出磅重照，指自己當時只剩53.7公斤（約118磅），瘦得令人心痛。今日係林志穎48歲生日，呢段時間未有公開露面嘅佢，一直被傳毀容、要靠鼻胃管進食等，如今佢經歷多個手術後「重生」，就聯同愛妻陳若儀、3個仔以及至親們陪伴下切紅葉生日Cake，並首次以正臉公開示人，經過微創手術後見佢連疤都冇，毀容謠言不攻自破！

林志穎着上白色上衣望落確係瘦成個圈，身邊嘅陳若儀就笑瞇瞇開心鼓掌，兩人面前就有大仔Kimi、雙胞胎仔仔Janson、Kyson，仲露出招牌酒窩。林志穎就自爆佢呢段時間私底下都有出入銀行或Salon，大家對佢可以行走自如都難掩訝異：「你可以走哦？」都以為至少要坐輪椅先可以出門口，畢竟當時佢架靚車撞成廢鐵仲着晒火爆炸，大家都被以訛傳訛嘅臆測影響晒，令大家誤會晒。

佢又提到發生意外前，當時自己個人一片空白，不過佢就確定有用安全帶，畢竟架車唔扣安全帶係會一路狂響。佢仲記得醒番嗰日，佢先望自己對手喺唔喺到，再望埋對腳，之後先摸摸塊面，又戲言「噢，頭還在」，確定仲有命後便鬆口氣，仲話唔擔心靚仔樣毀容與否。