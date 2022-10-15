懶理Rain下戀愛禁令　旗下男團Ciipher出道年半就爆戀情

韓國男歌手Rain親自打造的男團Ciipher於去年3月15日正式出道，他多次帶組合上節目，更稱他們為「兒子」，可見他十分重視Ciipher，而大部分事務所都有戀愛禁令，禁止偶像在出道頭3至5年拍拖，而Rain亦在節目公開指Ciipher有5年戀愛禁令。

Rain當時向Ciipher說：「我想問你們的夢想是甚麼，假如只想做明星，那馬上就可以談戀愛，假如你們是想為了粉絲成為最頂級的藝人，我認為你們不會有時間拍拖，如果你們不瘋狂於工作，我覺得你們不可能在這個行業留低。」未料年僅18歲的成員Won卻將Rain的戀愛禁令當耳邊風，近日被爆與新人女團Kep1er成員金多娟拍拖，有網民發現兩人有衣服、書包、手機殼和睡衣等情侶用品，Won更曾在與粉絲聊天的付費程式公開女方幫他拍的照片，粉絲發現金多娟亦曾上載同一背景的照片，令戀情曝光。

女方事務所指因為是藝人的私生活，所以很難回應，而Ciipher的事務所亦沒有否認，間接承認戀情，不少網民都留言大表詫異：「才出道多久就爆戀情」、「兩個人都是誰，不紅是有原因的」、「新人竟然認拍拖，真是大開眼界」、「竟然向粉絲公開約會照」。