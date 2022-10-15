醇厚的威士忌，是近年受歡迎的大熱酒類，一些有收藏價值或升值潛力的系列或出品，更是收藏家的追逐的目標，近日有威士忌新品上市，既有特別酒標設計，又有高年份的佳釀登場，愛酒的你就要留意喇！

40年陳釀

陳12年、陳18年或陳21年的單一麥芽威士忌坊間常見，年份愈久愈珍貴。The Glenrothes近日推出The Glenrothes Quantum 40年限量版單一麥芽威士忌，酒廠選用西班牙南部赫雷斯的初次雪莉桶陳釀，限量版是高年份的珍釀，相當罕有，黃金色澤的酒液散發濃郁的橙皮、車厘子、杏仁和楓糖香氣，入口有黑朱古力夾心杏仁、提子乾、橙等風味，再加上辛香料和橡木的氣息，圓潤醇厚。這瓶珍貴佳釀，配全新水晶酒瓶，瓶身的壓線條紋以雪莉桶木板的拼縫作靈感計，配人手製作的皇冠造型玻璃瓶塞，高貴典雅。

幽靈系列

臨近萬聖節，各式嘩鬼又出籠，若大家遇見幽靈，會有咩反應呢？Johnnie Walker早前替出「幽靈」系列的第5款的Port Dundas「幽靈」釀酒廠限量版威士忌，這瓶佳釀選用在格拉斯哥「幽靈」穀物威士忌釀酒廠Port Dundas的威士忌，和其他幽靈釀酒廠及品牌的稀有威士忌作調和，富多款水果、木和煙熏的氣息，入口柔滑。另外，品牌早前推出以未來願景為主題的「Cities of The Future 2220」系列 – 火星版，酒瓶由數碼藝術家設計，以未來的城市景觀和天際線等作插圖，表現出有趣的未來社會。大家亦可用智能手機掃描酒瓶上的NFC，就可以即時進入2220的世界，慢慢探究。