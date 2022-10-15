相機品牌出喇叭？同期選擇仲有…

所謂「No Music，No Life」，飯可以唔食，歌唔可以唔聽，因此微型喇叭一向有價有市。近來市場上就有唔少新選擇，一齊聽聽！

即影即有踩過界

提起Polaroid十居其九想起即影即有，但品牌最近踩過音響界，一口氣推出4款Polaroid Music藍牙喇叭。最小巧便攜的是Polaroid P1，正方果造型尺寸只有100x100x40mm，重300.5g。機仔細細卻內置45mm單元，最高提供10W輸出，電池容量2,000mAh足夠連播10小時音樂。體積大一點的有Polaroid P2，雙喇叭設計長220mm、重689g，功率提升一倍至20W，空間感更強，並內建2,500mAh電池提供15小時續航力。

跟Polaroid P2外形相似，但大玩復古風格的是Polaroid P3。雖然重達1,743g，但金屬手柄令它尚算便於攜帶，同時內置2個2.5吋及1組1吋高音單元，配合2組74mm無源輻射器，總功率達到35W，其4,000mAh電池更足夠焚歌15小時。Polaroid P4屬同系體積最大，尺寸340x220x90mm，重2,685g，既可橫放也可直立於支架上。單元亦最巨型，由2組1吋、1組4吋及1組160mm無源輻射器組成60W輸出，音色強而有力，可惜使用時間依然只有15小時，未有因為體積變大而延長。

磁吸喇叭雙聲道

XPower MK22是一對藍牙4.2雙喇叭套裝，尺寸75x60x60mm，重166g，兩組喇叭既可分開運作，也可磁吸在一起變單機使用，令左右聲道的擺位更添彈性。內置40mm驅動單元，提供360˚環迴雙聲道音效，並內置咪高峰支援遙距通話。另一特色是透明框架內藏4色氣氛燈，可按需要切換不同模式，較可惜是續航力較短，只有4至6小時。

電競而生調音色

SteelSeries Arena 3既可聽歌，也為電競而生，它的4吋有機纖維錐盆單元可創造全方位清晰的中高音及強勁的低音，讓玩家清楚聽見每一下腳步聲、子彈聲和爆炸聲。兼容有線與藍牙連接，提供直觀的控制鍵，並配備可調節支架，方便用戶調節聲音角度。專用Sonar音訊軟件可自訂10個頻段的均衡器，消除迴音或模擬環迴立體聲的空間音訊，打造個人化音色體驗。