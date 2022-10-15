中年好聲音︱曹敏寶現身面試：如果瘦40磅會較有信心

無綫選秀節目《中年好聲音》今午（15日）進行第三輪面試，參賽者臥虎藏龍，部分是「有背景人士」，當中包括前歌手曹敏寶、鄺文珣丈夫應德榮及黑妹女兒蔡穎秋等，眾人歌藝相當不俗，大有機會跑出入圍。

曹敏寶受訪時說：「約20年前我同朱智賢（朱朱）參加過歌唱比賽，當時我攞到亞軍，之後都出個幾張發燒碟，後嚟結婚生小朋友，都有4、5年冇出過嚟見人。今次老公、家姐曹敏莉、朱朱同謝東閔都好支持我，反而因為9個月前生咗囡囡，我未係最好狀態，如果瘦40磅會比較有信心。」

至於應德榮則大方透露與鄺文珣因唱歌而認識：「大家都好欣賞對方嘅長工，後來就拍拖。（仔女有你哋嘅遺傳？）有，佢哋仲識得玩樂器。（你點解細個嘅時候唔追夢？）有參加過歌唱比賽，只係後來要繼承家族生意。」談到太太一直在內地工作，他打趣：「我同啲仔女好開心，哈哈！佢都去咗幾個月，仲未知幾時返嚟，不過佢頭先有睇直播支持我。（北上探佢？）都應該會。」

蔡穎秋表示母親一直禁止及反對她入行：「婆婆唱粵曲，佢（媽咪）又成日登台，覺得做呢行好辛苦，所以一直唔肯教我唱歌。之前我偷偷哋試過報名參加比賽，都畀佢勸退，終於等到今次佢畀我試吓，仲花咗個幾鐘同我執吓首歌。（頭先開始時播咗音樂，有冇搞到你緊張？）我咁大個，都係第一次正式比賽，真係緊張到腳震。」

監製陳俊聲形容今次報名人數超過預期，今日截止收到約3千張表格，下星期會有第4輪面試，但由於報名者眾多，故制訂入圍名單多寡，依然未有最後定案。他又表示預估下月初投入節目拍攝，而勝出者或會先被安排作慈善演出及探訪。