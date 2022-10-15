超多新零食　仲有年度話題薯片登場

零食，可以話係唔少巴絲打嘅Comfort Food，上班族OL更會放幾款於櫃桶「隨時候命」，補充能量又或慰藉心靈，最近有不少品牌推出全新口味及款式零食，有興趣就要入手了。

大堆頭款式

總有一間喺左近的7-Eleven最近帶來多款特色零食，好似品客秘製咖喱風味薯片、樂事鹽葱檸檬醬烤和牛味及甜辣醬烤豬脊肉味薯片等，還有為月底萬勝節準備了多款Trick-or-Treat的糖果，包括萬代怪獸公司/勞蘇4D軟糖、森永HI-CHEW雙味軟糖的蘋果蜜瓜味等，還有JS軟糖，包括純素雜果、蘋果檸檬味無糖熊仔、西柚桃味果汁有氣酸味、果汁酸味蟲蟲軟糖等；補充足夠零食以備不時之需的同時，仲可以準備充足為節日狂歡！

兩大巨頭混合體

薯片素來備受大小朋友喜愛，而最近有一款聯乘口味，勢將成為年度話題作，說的是由卡樂B與宅卡B破格合作，帶來全新的卡樂B宅卡B熱浪香辣味薯條，仲要以企身袋裝登場，糅合兩款港人大愛的經典口味，打造成神級般雙重脆辣滋味。新品洋溢住熱浪風格的包裝，更飾有人氣角色Jagabee Potta，一看就知「脆」味十足，加上新品由原隻馬鈴薯製成的香脆薯條，口感鬆脆又不油膩，表面又沾滿「熱浪」獨特調味料，香辣惹味。