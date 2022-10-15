本日日本：《飛天紅豬俠》30周年　型爆服飾大晒冷

動畫大師宮崎駿執導的作品中，於1992年上畫的《飛天紅豬俠》可算係一大破格之作，主角波爾科．克羅索曾是意大利空軍的王牌飛行員，因為對軍隊及法西斯主義的不信任而離開軍隊，並施下詛咒讓自己外貌變成豬，隨後駕駛紅色飛行艇追捕空賊。作品充滿批判與揶揄，但無礙創下當時日本劇場動畫電影的票房紀錄。適逢這套作品踏入30周年，近期有不少潮牌聯乘服飾相繼推出，讓粉絲一身型格打扮入秋！

----------------------

刺繡外套 手工精美

專以吉卜力動畫作主題推出美式休閒時裝的品牌GBL，最近宣布與日本牛仔品牌Studio D'Artisan合作，將於10月29日推出《飛天紅豬俠》刺繡棒球外套，厚實的面料不易磨損，前面有主角波爾科及SAVOIA S.21飛行艇的刺繡，手工精美，一左一右十分搶眼，背面是勁大個SAVOIA S.21飛行艇及由服裝設計師炮製的豬形飛行艇刺繡圖案，並有30周年紀念字眼。備有細、中、大及加大碼，男女也合穿，女生的話可試穿大一碼，Oversize風格感覺更有型。售¥51,700（約HK$2,792）。

----------------------

宮崎駿出手 草圖變錶款

主打年輕人錶款的ALBA最近亦推出了《飛》30周年紀念手錶，錶款根據25年前宮崎駿繪畫的一幅手錶草圖為藍本，錶面採用SAVOIA S.21飛行艇在亞得里亞海上空飛翔的圖案，並有藍天款及黃昏款兩款選擇。錶的背面刻上波爾科圖案，而錶帶上則以意大利文印上《飛》的名句「不會飛的豬，就只是平凡的豬」。錶盒上亦有SAVOIA S.21飛行艇的圖案，並附送印有宮崎駿手錶草圖的卡片。藍天款限定900隻、黃昏款限定500隻，各售¥15,400（約HK$832）。

----------------------

圓框眼鏡 經典重現

日本大型眼鏡連鎖店和真眼鏡多年前曾推出過《飛》的太陽眼鏡，當時大受歡迎，最近雙方趁30周年再度合作，推出三款眼鏡。分別有以SAVOIA S.21飛行艇和GHIBLI FOLGORE引擎為靈感的太陽眼鏡，及還原動畫中保可洛老闆圓框眼鏡的眼鏡款。每款眼鏡都附送兩塊《飛》30周年圖案眼鏡布，上面印上於駕駛艙內的波爾科及他與其他飛行員的合照，另有皮製眼鏡盒及精美的包裝盒。兩款太陽眼鏡各售¥24,200（約HK$1,307），保可洛款眼鏡售¥27,500（約HK$1,485）。