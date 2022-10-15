楊卓娜重提港姐「批肘事件」　感激妺妹楊茜堯撐起全家

無綫視后楊茜堯胞姐楊卓娜接受電台訪問時，談及當年與楊思琦參選港姐，被視為三大熱門之一，不過最終倒灶，她說：「那年參選只是不想過刻板生活，我由細到大零自信，碰到難題只會驚及逃避。當年與思琦妹被推為三甲大熱時，是曾想過會入圍三甲。」

可是當年選港姐爆出批肘事件，矛頭直指她致信心崩潰：「當時喺日本，傳媒點名我哋三個熱門出來影相，我因為動作太大，手肘撞到思琦妹，之後就不停指我有幾衰、又批肘、又同所有佳麗不和。每日大大版報道令我好驚，心理平衡唔到，只懂匿埋唔敢同保母講。之後再去韓國亦唔開心，又凍又要着三點式，想瑟縮一角，又被寫成孤獨精，直覺呢行好黑暗好想退選，落敗係因為根本冇信心。其實我同思琦妹好好，到今日仍有聯絡。」

她坦言入行初期，曾試過多年月入6千，月花2千的生活，但感激妹妹楊茜堯多年來扛起全家開支，亦對父母感到愧疚。她感觸淚崩說：「我唔想每次訪問講起呢啲話題都喊……你講得啱！我一直逃避問題……但我真係好內疚，甚至對我養父都係，因為我未有供養佢已經離世。所以，依家我嘅目標係努力工作、賺多啲錢，我媽媽行得走得都係靠妹妹照顧，我希望他朝有一日，我有能力照顧番佢。」

而談及與「燈箱大王」楊志翹的多年情，與男方未婚懷孕育有一女，她表示曾逃避對方追求：「佢兩個女係我做手工藝老師嘅首批學生，最初佢追求我嗰陣，我拒絕好多次。因我係好簡單嘅人，最怕複雜。首先係佢前妻離世有兩個女，我既係老師，又唔知點做繼母，另外我當時有一個交住十一年但冇感情嘅男友。我哋足足拖拉咗一年幾，人就係犯賤，到佢放棄想做番朋友，我先認清佢係soul mate，我亦很感激佢同家人，將好多我以為好複雜嘅問題變得簡單。」與兩繼女相處融洽，關係儼如朋友，問她怎讓繼女接受自己，她哽咽感動說：「最初都小心，我冇要求佢哋叫我做媽咪，係佢哋主動同爸爸講：『我唔想再叫Miss Yeung，想叫媽咪！』我好感動我嘅默默付出，小朋友係見到同感受到。」至於為何二人至今仍未註冊結婚，她透露另一半已求婚多次，現只欠手續，她亦希望男友再精心炮製一次浪漫求婚，讓她畢生難忘。