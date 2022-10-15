美麗戰場︱蔣家旻盜用陳瀅悲慘身世選美　爆喊演技獲讚

藝人陳瀅與蔣家旻於台慶劇《美麗戰場》中，齊齊去選美，在劇中飾演大奸角「反骨琪」的蔣家旻，面試期間，更「盜用」了陳瀅的悲慘身世，一臉無辜地將別人的經歷當自己經歷，四行眼淚更是瀑布式徐徐落下，樣子甚為可憐，令不少觀眾留言「乞人憎得嚟好演技」，還封她為「鄧萃雯接班人」！

談到這場戲中戲，蔣家旻坦言很難忘：「呢場戲成頁紙都係話我呃人，咁又要諗又要喊又要博同情，加上本身已經做緊戲，但做緊戲之餘仲要再做戲，對我嚟講好大挑戰。」至於導演葉念琛則大讚蔣家旻相關場口是神級演繹，並謂有刻意清場幫助蔣家旻進入狀態：「喊戲好多時會受環境影響，但演員嘅專心同投入程度都要靠佢自己。」

另一衝突戲則集中陳曉華、丁子朗及關嘉敏的愛情三角錯，關嘉敏更在情敵陳曉華面前，向丁子朗放電，關嘉敏直言由於首次飾演這類角色，故做了很多事前準備，更看足一個月「爭鬥系」劇集學做「心機婊」，包括《宮心計》、《溏心風暴》及《The Penthouse》等，並謂臨場再靠葉念琛一句注下強心針：「佢話呢套劇全套劇都係八婆，你放心去演啦。」

談到獻出螢幕初吻，關嘉敏笑言事前事後均十分緊張：「初頭會擔心同尷尬，我有特登擦多次牙同埋買咗薄荷味喉糖，希望唔好影響對手嘅情緒同感覺。拍完之後，因為擔心自己做得唔好，所以就成晚碌嚟碌去唔係好瞓得着。」