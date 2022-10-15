徐麟獲欽點擔任「獎老」：我係新人大家會識照顧我！

應屆落選港姐徐麟獲「欽點」加盟《開心無敵獎門人》，擔任「獎老」一職。比賽後不足一個月，兼且尚未動筆簽約已獲派「優差」。她今晚（15日）以一身Cosplay打扮正式「登場」，兩位好姐妹冠軍林鈺洧及季軍梁超怡更現身支持及打氣。

談到率先獲得工作機會，徐麟操半鹹半淡廣東話開心表示：「係好難得嘅機會，同監製佢哋開完會就決定試吓，我都想快啲同觀眾見面，試多啲唔同嘅可能性。（點練好啲廣東話？）睇新聞、電影等等。」

對於廣東話可能被取笑，徐麟顯得相當大方，直言不介意帶歡樂給觀眾：「節目效果嘛。（情形好似當年金剛咁）我都好想同佢一樣令大家開心，同埋獲得關注。我諗我係新人，大家會識得照顧我。」而正式錄影時，徐麟想講「炸爆一廠」，但講成「炸爆張床」，玩「啜乒乓波」時樣子騎呢趣怪，不費吹灰之力贏得全場笑聲，期間又因走位問題，擋了前輩錢嘉樂鏡頭，被「獎門人」取笑「唔識撈」。

對於徐麟率先「跑出」，「獎門人」表示：「佢係少有廣東話咁唔正，而觀眾好接受嘅人，都希望佢繼續留低做主持，好似當年嘅李綺虹，同埋想打造佢成女版金剛。（仲未簽約喎。）冇乜所謂啦。（唔驚其他港姐呷醋？）佢哋會入到其他組嘅。」