福江菜菜香　勁索G奶車女

香港因為種種原因有好多體壇盛事都搞唔到，相反，日本、新加坡就愈來愈多盛事舉辦，其中一項就係賽車喇！講到日本嘅賽車，除咗賽事刺激，場內仲有好多養眼嘅賽車女郎相當吸引，好似福江菜菜香就係其中之一喇！

完美體態

日本寫真界有唔少女優都係來自賽車女郎界，好似已經封胸唔拍寫真嘅忍野沙羅、藤木由貴以及有翻版崎愛之稱嘅川村那月等，至於今日介紹畀大家認識嘅福江菜菜香亦係車女出身。

現年26歲嘅佢氣質美艷迷人，同時帶幾分冷艷高傲，但係展露笑容時依然甜美親切。除咗樣貌夠索夠吸引，同時擁有一副魔鬼身材，而作為健身模特兒嘅佢，平日會勤力做健身運動，身上肉地結實且曲線誘人，上圍有對堅挺G奶，條水蛇腰纖幼而帶點肌肉美，配合又圓又翹嘅桃子型美尻，體態之美幾乎可以話冠絕賽車女郎界！

發揮所長

日本賽車壇上有好多不同界別嘅賽事，而每個賽事都有其所屬嘅賽車女郎，至於菜菜香就係Super GT和Super Formula呢兩個錦標賽嘅賽車女郎。而佢之所以做車女，原因係佢相當仰慕知名車女藤木由貴，2017年佢仲係做緊OL，後來參加車女招募活動而成功加入車女行列。

提到菜菜香嘅OL工作，原來佢當時喺一間服裝設計公司打工，由於本身對繪畫同時裝有興趣，所以有時佢亦會幫手做埋設計嘅工作，到佢家陣做車女，更加爭取到機會發揮所長，幫所屬嘅車女團隊設計服飾。而早前佢仲獲選為格鬥賽事RIZIN嘅舉牌女郎團隊其中一員，令佢嘅活躍場所唔再限於賽車場喇！

福江菜菜香活躍於賽車界同擂台界，從其社交網中就可以睇到佢好多演出時拍攝嘅靚靚相片，當然亦唔少得欣賞埋阿妹嘅自拍性感照喇！

Profile

年齡：26歲

身高：5呎3吋

三圍：35G-24-35