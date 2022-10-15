馬國女神　 脫衣又脫貧

講到性感女神，唔少人都會諗到日本、韓國同泰國等美女，其實馬來西亞亦盛產唔少索女，當中更有一位話題十足嘅女神，佢就係蕭佩兒，事關佢分享嘅寫真照尺度相當大膽，露肉度真逼AV女優！

巨乳學霸

想知道乜嘢叫做樹大招風，睇吓蕭佩兒就知道，事關佢係外形迷人身材吸引嘅網絡女神，更係唔少人眼中嘅話題女郎。1998年8月1日喺馬來西亞吉隆坡出生嘅佢，英文名叫「Pui Yi」，暱稱「糖糖」，本身係一位模特兒，憑住迷人嘅樣貌，同令人一見難忘嘅火辣身材，而獲得極高人氣。同時，佢亦係一位學霸，喺2014年嘅馬來西亞教育文憑試中考獲9A嘅驕人成績，但由於家境貧窮，所以畢業之後就冇再繼續學業，為咗搵快錢養家，佢便展開模特兒生涯，發展亦相當順利，跟住佢亦開始營運社交平台踩入網紅界，成功吸納唔少粉絲。

變吸金達人

直至2019年佢迎嚟人生嘅大轉變，亦因呢件事後令佢嘅自拍照嘅尺度愈露愈大。事緣當時佢因為手提電腦壞咗要攞去修理，點知被黑客入侵，電腦內嘅裸照被盜光，更被人勒索5萬令吉（約8萬3千港元），為免被人敲詐，於是佢做出一個重大嘅決定，就係先喺對方公開裸照前，喺社交媒體上以性感形象示人，只係呢個勇敢嘅決定，卻引嚟網民嘅熱議。雖然非議佢嘅人唔少，但佢坦言自己嘅決定並冇傷害過其他人，更乘住行性感路線後人氣飆升，喺OnlyFans開設會員頻道分享更火辣更激情嘅影片，每月收入超過70萬港元，同時佢亦創立專屬化妝及美容品牌，就係咁由當年嘅窮家女，搖身一變成吸金達人。

佢嘅網名叫「ms_puiyi」，有逾670個貼文，擁有1,978萬位粉絲，足見人氣相當厲害，當中會見到好多佢嘅性感火辣照，深

溝、飛釘、盛臀樣樣有齊，加埋唔同嘅造型，真係睇人熱血沸騰！