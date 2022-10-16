【是日通勝】

農曆九月廿一

壬寅年 庚戌月 壬寅日

吉時：上午5時至7時、下午1時至3時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午3時至5時

宜：結網、動土、除服

忌：祭祀、開渠、移徙

幸運方向：坐南向北

幸運數字：21、24、40、48

幸運顏色：紅、紫

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：害人之心不可有！只要做好人，好事自然來。

金牛座：別讓自己變得自私自利，以免財神離你而去。

雙子座：求財切忌鋌而走險，否則有可能誤墮法網。

巨蟹座：謀事要顧及別人的感受，斤斤計較易犯眾憎。

獅子座：好人有好報，宜趁順境時多幫助有需要的人。

處女座：運勢好壞參半，建議將急速的生活節奏放慢。

天秤座：生活冇煩惱，抽空跟家人閒聊，心情更加好。

天蠍座：運氣好仍需保持理性，以防幸運之神掉頭走。

人馬座：理財策略不可太進取，貪小便宜易惹禍上身。

山羊座：財運有點差，小心處理錢銀問題，便宜莫貪。

水瓶座：運勢好到極，春風滿面，可望打破感情悶局。

雙魚座：為實現目標奮鬥，運氣欠佳也不能阻你成功。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）雞 人緣佳

（跌）牛 犯小人

鼠：正財運好轉，之前的付出終迎來收成期。

牛：運勢下滑，小人增多，防人之心不可無。

虎：思慮周全，面對棘手問題仍能不慌不忙。

兔：行事作風舉棋不定，易引起身邊人不滿。

龍：麻煩多得讓你焦頭爛額，必須保持冷靜。

蛇：有破財風險，出門記得保管好隨身物品。

馬：社交運佳，出席聚會活動可帶來好心情。

羊：運勢好轉，攜眷到郊外玩，感情可升溫。

猴：是日沖煞，精神難集中，對工作極不利。

雞：人緣上升，接連遇上好事，生活冇煩惱。

狗：好運相伴，趁周日相約好友吃飯聊天吧！

豬：助人為快樂之本，積極行善可贏得掌聲。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

不可不知的家居避雷小妙招

好的家居風水除了讓人住得更舒適，還能給自己和家人帶來好運。反之，不合理的環境布局則會破壞家居的運勢，影響到屋主及家人的健康運勢。

1.臥室內少用圓形

臥室的擺件、家具盡量避免以圓形為主。古代風水認為方代表穩定，從心理角度看，方比圓要穩重，而圓形主「動」，臥室的擺設若以圓形為主，容易給屋主帶來不穩定、不安寧的感覺，不利心理的健康發展。

2.臥房門不要正對大門

臥室是一個家中最需要清淨、隱秘的地方，大門直沖臥室門是一種非常不吉利的格局，風水認為，兩門相對，必有一退，雖然不會發生災禍，但對身體尤為不利，因此能避則避。

3.床前有鏡

鏡子對着床是大忌，特別是床尾位置，更不可掛鏡子。因為鏡子在夜晚的反射，容易刺激人的神志產生一系列的幻覺、恐慌，而且鏡子對着床會使人體的陽氣分散，輕則感冒發燒，重則精神渙散，做事不順，影響健康運勢。

4.植物要選闊葉

闊葉綠植本身有非常旺盛的生命力，可以淨化家裏空氣的同時，還能提神醒腦、養目怡神；從風水上來說，闊葉綠植對家庭環境有平衡陰陽的作用。