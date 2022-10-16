鏡粉內訌！合資50萬為團歌應援　AK Fans Club拒夾錢

人氣男團MIRROR「復工」以來是非不斷，有讀者爆料指12子的粉絲團合資約50萬為新團歌應援，租位於尖沙咀碼頭的戶外廣告牆喪播《We All Are》MV，可是唯獨Anson Kong（AK）的Fans Club以「生日月不作廣告宣傳」為由拒「科水」，惹11子的粉絲不滿，大鬧「有份曝光，冇份夾錢」，為今日30歲生日的AK送上「內訌」大禮，相當「攞景」。

男團MIRROR推出新歌《We All Are》，並以「Team MIRROR」之名作詞，象徵12子齊心面對演唱會發生墮屏事故的逆境，鏡仔眾志成城，粉絲團亦加強應援，租用尖沙咀碼頭的戶外廣告牆，由昨日開始至本月27日，約每2分鐘播放1次團歌，且有各成員的大頭短片，合共50萬元的廣告費由各Fans Club集資。

不過，日前有讀者爆料指12名成員中，只有Anson Kong（AK）的Fans Club「玩離群」，以「生日月不作廣告宣傳」為由，不參與新歌應援，而MIRROR社交網上的「應援聯乘」貼文中，亦只有11個歌迷會的名，獨欠AK歌迷會，有網民留言：「11 FC（Fans Club） only ? Where is AK?」而署名「@hk_mirror_akforever」回覆：「Ak生日月，講咗唔落廣告，將落廣告嘅錢都做慈善。」亦有AK的粉絲「生粉」護主表示：「係自發性參與㗎！」不過依然惹來疑是其餘11子的粉絲反擊：「又話12-1=0」！更有人不滿說：「生日月以後每年都唔好出歌？」、「其他FC幫佢出埋錢、幫佢做宣傳，都幾叻仔！咁就可以慳一筆。」又指「生粉」為AK慶生，有錢推出各種不同的應援物品。事件惹來12子Fans Club「內訌」揣測，亦有粉絲喪插MIRROR所屬的公司MakerVille：「點解係各子Fans Club畀錢，唔係公司畀？」

而今日30歲生日的AK對於其Fans Club有「不合群」之嫌，他回應說：「FC因為我一開始時講過，生日所有應援都變成慈善較為適合，明白好多粉絲會擔心圑魂問題，放心，我哋12個很好，望大家諒解呢次唔參與應援嘅決定，啲錢的確幫到唔少動物，不離不棄，會繼續做好自己，同埋多謝大家嘅祝福。」他又在社交網上載藍天相，勸勿再對受傷舞蹈員阿Mo的生日應援做出惡意行為，其唯一的生日願望是3位受傷的舞者早日康復。