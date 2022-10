鏡粉內訌！合資50萬為團歌應援　AK Fans Club拒夾錢

人氣男團MIRROR「復工」以來是非不斷,有讀者爆料指12子的粉絲團合資約50萬為新團歌應援,租位於尖沙咀碼頭的戶外廣告牆喪播《We All Are》MV,可是唯獨Anson Kong(AK)的Fans Club以「生日月不作廣告宣傳」為由拒「科水」,惹11子的粉絲不滿,大鬧「有份曝光,冇份夾錢」,為今日30歲生日的AK送上「內訌」大禮,相當「攞景」。

男團MIRROR推出新歌《We All Are》,並以「Team MIRROR」之名作詞,象徵12子齊心面對演唱會發生墮屏事故的逆境,鏡仔眾志成城,粉絲團亦加強應援,租用尖沙咀碼頭的戶外廣告牆,由昨日開始至本月27日,約每2分鐘播放1次團歌,且有各成員的大頭短片,合共50萬元的廣告費由各Fans Club集資。

不過,日前有讀者爆料指12名成員中,只有Anson Kong(AK)的Fans Club「玩離群」,以「生日月不作廣告宣傳」為由,不參與新歌應援,而MIRROR社交網上的「應援聯乘」貼文中,亦只有11個歌迷會的名,獨欠AK歌迷會,有網民留言:「11 FC(Fans Club) only ? Where is AK?」而署名「@hk_mirror_akforever」回覆:「Ak生日月,講咗唔落廣告,將落廣告嘅錢都做慈善。」亦有AK的粉絲「生粉」護主表示:「係自發性參與㗎!」不過依然惹來疑是其餘11子的粉絲反擊:「又話12-1=0」!更有人不滿說:「生日月以後每年都唔好出歌?」、「其他FC幫佢出埋錢、幫佢做宣傳,都幾叻仔!咁就可以慳一筆。」又指「生粉」為AK慶生,有錢推出各種不同的應援物品。事件惹來12子Fans Club「內訌」揣測,亦有粉絲喪插MIRROR所屬的公司MakerVille:「點解係各子Fans Club畀錢,唔係公司畀?」

而今日30歲生日的AK對於其Fans Club有「不合群」之嫌,他回應說:「FC因為我一開始時講過,生日所有應援都變成慈善較為適合,明白好多粉絲會擔心圑魂問題,放心,我哋12個很好,望大家諒解呢次唔參與應援嘅決定,啲錢的確幫到唔少動物,不離不棄,會繼續做好自己,同埋多謝大家嘅祝福。」他又在社交網上載藍天相,勸勿再對受傷舞蹈員阿Mo的生日應援做出惡意行為,其唯一的生日願望是3位受傷的舞者早日康復。