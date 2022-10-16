何泳芍陳若思棄守靚樣變漢子　上山下海零怨言

何泳芍、陳若思、胡美貽與廖慧儀為J2拍攝節目《港女野人》走勻全港山旮旯，上山下海，但她們毫無怨言，由花枝招展的港姐變身女漢子！

無綫J2節目《港女野人》由4位港姐何泳芍（Honey）、陳若思（Amber）、胡美貽（Nicole）及廖慧儀（Jessica）擔任主持，為期7個月的拍攝歷盡四季，去勻香港的郊區攀山涉水取景。4人各有擔當，愛好戶外運動的Honey是「裝備擔當」，為各人準備好應急物品及禦寒衣物等，相當貼心；Amber則是「零食擔當」，有專門裝零食的袋子，方便各人邊走邊吃；衝勁十足的Nicole是「膽識擔當」，即使不諳泳術亦有膽量下海玩直立板，實在膽生毛；孔武有力的Jessica則是「力量擔當」，體力充沛。

收起性感防曬燶

拍攝工作往往是兩日一夜，每日行山10多小時，晚上就會在營地紮營煮食，問到她們可會覺得辛苦得捱不住？Nicole說：「呢樣又冇，好順利，大家好似有團火咁，從來都唔會嗌辛苦、冇話唔行，工作人員都叫我哋女漢子！」她又笑言看着各人轉變，由最初講究化妝注重打扮，至後期連眼線都不畫，索性素顏上陣，Honey表示：「見大家慣咗咁Hea，我都唔化妝喇！」Amber笑稱起初以為會有後期加工，想不到播出的效果卻是如此「高清」！

提到外間將《港女野人》與ViuTV節目《美女郊遊遊》作比較，Honey說：「香港咁多靚地方，百花齊放係好事，大家都拍吓咪幾好。」問到是否同樣性感吸睛？Nicole說：「我哋好多時都着長袖，因為行成10個鐘，唔係好易曬傷。」Honey補充：「我哋由背心到羽絨都有着，睇天氣着衫，都有健康性感。」