東方日報C2：方力申拍到有火：瀅姐好嘢！

方力申與緋聞女友陳瀅在新劇《美麗戰場》飾演一對，話題十足，小方指2人太熟，連拍咀戲都零尷尬，相處非常直接；又以「瀅姐」稱呼對方，踢爆有次要求對戲竟遭對方「彈鐘」！對於小方的「申訴」，陳瀅笑言怎會拒絕「方爺」，只是以「黑化Tone」開玩笑，叫大家不要認真。

小方與導演葉念琛在多套電影合作無間，今次跳入公仔箱拍攝無綫台慶劇《美麗戰場》，導演找他飾演富家子，更安排傳緋聞的陳瀅與他飾演一對，再續前緣。小方接受訪問時，笑言與陳瀅相當有火花：「之前有緋聞，拍嘅時候都會有啲話題，觀眾可能想睇我哋發展成點，對觀眾代入有好處。」

落閘唔會發展

由於雙方太熟，小方笑言無論對手戲以至親熱戲也不會尷尬，更自爆「慘食檸檬」，並以「瀅姐」稱呼對方，他笑說：「導演都嗌佢做瀅姐，叫得阿姐都有啲派頭，有次同佢對戲對咗一次，再想對多次，佢話『你仲想對呀？我要補妝喎！我唔會改對白㗎喇！你可唔可以搵同事對呀！』嗰一刻覺得『瀅姐好嘢喎』！」小方指2人實在太熟，相處直來直往，亦明白對方的角色情感起伏大，需要較多時間休息：「佢哋啲戲強度好大，我嘅戲份只係佢哋五分之一。」

劇中他力追陳瀅，最終修成正果成為夫妻，談及現實中緋聞又有否機會成為美事？他即「落閘」說：「現階段大家冇呢個傾向，大家都係好朋友階段。」他當緋聞是工作一部分，只要不影響人格就可以接受：「傳拍拖冇乜嘢，男未婚女未嫁，最多都係話你風流啫！唔係下流就得。」

黑化反擊「方爺」

對於小方稱呼自己做「瀅姐」及爆她「唔肯對戲」，陳瀅大感冤枉，笑說：「點敢係瀅姐呀！方哥、方爺，佢講嗰段戲，我有同佢排㗎！只係拍開黑化戲，用咗黑化Tone，兇佢嚟講笑啫！點可能唔同佢排戲！只係呢場戲係嗌交離婚戲，排嘅時候都幾傷神同用力，所以先同佢講笑叫佢搵同事排，大家唔好咁認真，我唔係瀅姐呀！」

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