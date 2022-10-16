【心理測驗】半張臉揭示你的真情緒

一個人的下意識往往騙不了人，對事物的第一想法，正正就是內心最真實的呈現，如各式的視覺錯覺圖就常被用於心理測驗中。最近外國網站流行這類型的心理測驗，一眼就能看透你的個性，據說都幾準喎！

【問題】

請問從下圖中，你第一眼看到的是正面還是側面？

A.正臉

B.側臉

【結果分析】

A.勇往直前 散發正能量的社交小能手

勇敢且自信的你，在人際關係上，你是外向仔的佼佼者，善於與人交談、敢於直視別人的眼睛，當出現分歧時，會盡情表達自己的觀點及想法，努力說服其他人；天生自來熟的你，想法正面且充滿正能量，亦總想做人群之中亮眼的存在。在生活處事上，你是活躍的，不喜歡長時間靜下來，樂於嘗試新的事物，凡有想法就會努力去實現，相當有主見，不會輕易因為別人而作出改變。

B.觀察力強 內心較封閉的計劃掌控者

你是一個細心、謹慎、追求安定的人，在交友方面，你貴精不貴多，只要有幾個知心好友便知足，重感情，會為了所愛的人而犧牲自己。與人相處上，細心的你總能察覺到別人的情緒，並善於聆聽。在生活處事方面，你討厭不可控的情況，總是習慣於事前做好一切準備，預想好會發生的所有事情，先想好對策，因此面對突發事情時，即使慌亂亦會盡快令自己冷靜下來，努力想出解決方案，成為身邊人的有力倚靠。