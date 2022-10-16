太夢幻！高顏值彩妝衝擊少女心！

美妝品除了需要實用，包裝設計的顏值也非常重要。各位試想一下，補妝時拿出一個包裝質感很好的氣墊粉底、唇膏、散粉等，還未補妝就已經吸引旁人視線了。還可以增加與姐妹之間的話題，一舉兩得，再也不怕做邊緣人啦。最近充滿童年回憶的動漫《美少女戰士》聯名植村秀推出一系列夢幻美妝，而LANEIGE也攜手Maison Kitsuné的標誌性小狐狸，一起推出時尚可愛的聯名氣墊粉底，相信無論是顏控抑或化妝控，都勢必起哄！

美少女戰士大變身

植村秀與劇場版「美少女戰士Eternal」為慶祝雙方同時踏入30周年，帶來一系列限量夢幻組合。超過10種限定設計化妝品，以寶藍色作為主調，搭配星光色的線條在包裝上描繪美少女戰士輪廓，設計靈感來自東京的星空夜景，既夢幻又浪漫。而主打的月光之境眼影盤配色十分適合派對妝容，以弦月設計出9種色調，珠光與漸變效果全都有，能夠輕易打造各種閃亮細緻的妝容。同時當然不能錯過入手品牌最標誌性的武士刀眉筆、Petal 55粉底掃、光影粉等，全套集齊，用來收藏或化妝都可以。

可愛狐狸跨界聯乘

美妝品與時尚品牌跨界合作已經不是甚麼新鮮事，不過這次LANEIGE與Maison Kitsuné再度合作還是讓人感到驚喜，因為時尚品牌標誌性的小狐狸形象實在太過可愛，讓人非常想收入囊中。這次推出兩款套裝系列，當中都有霧感持久NEO Cushion霜，粉盒的外形設計出AirPods的360°圓滑無邊界感。顏色方面就以灰色搭配Maison Kitsuné小狐狸的可愛圖騰，內裏的粉撲以亮橙色設計。套裝可分別搭配太空棉手提袋，或側孭迷你手袋，兩者同樣飾有小狐狸Logo。如果對這小狐狸心動的話，不妨去門市碰碰運氣。