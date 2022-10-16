羅文紀念騷︱XiX唱《在我生命裏》差啲喊

為紀念一代巨星羅文逝世20周年，昨晚(15日）假紅館舉行《羅文•傳承 全城紀念演唱會》，楊受成伉儷前來捧場睇騷。張敬軒打頭陣唱出《好歌獻給你》，壓軸由容祖兒的《留給這世上我最愛的人》及《掌聲嚮起》作結，台中央升降台升起一頂羅文的紳士帽，掛在咪stand上，發放煙火，螢幕並播出羅文戴着紳士帽的舊照，向羅文致敬。而其他歌手還有草蜢、泳兒和鄭欣宜，鄭欣宜獻唱《親情》，是獻給笑言差少少做了爸爸的羅文，特別有意思。

全場最後輩女團XiX (莊殷玥、劉芷君、梁善知、繆昀希、鄧曉殷及楊秉頤），與《聲夢2》評判陳潔靈（Miss Chan Chan）合唱《浪淘沙》，之後她們再跳唱《在我生命裏》。對於成為《聲夢2》學員中最快踏上紅館舞台，她們自評有90分，感覺每次綵排都更好，為了是次演出綵排3、4次，出場前陳潔靈在後台花了2個小時陪她們排位，之前還教她們練咬字，令她們十分感激，她們說：「好多謝Miss Chan Chan畀咗驚喜，叫現場觀眾亮起手機燈，好感動，我哋忍住差啲喊，唔想喊出來。（快過冠軍Jasmine上紅館？）係好榮幸，我哋唔會晒命，唱《在我生命裏》好能代表我哋，因為我哋都鍾意歌唱。」