羅文紀念騷︱鄭欣宜望冧莊歌后　自爆AL唔覆機

歌手鄭欣宜因為母親關係，自小與羅文關係密切，昨晚（15日）她擔任羅文紀念騷表演嘉賓之一，以一身粉紅低胸晚裝亮相，回想起羅文話每次做騷都要着得靚，認為這樣才是尊重舞台、觀眾和自己，她稱羅文為「Uncle Roman」說：「這身打扮是端莊，原本造型師揀咗一套黑色衫，但相信Uncle Roman見到嬌俏會開心。」

提到她與MIRROR教主盧瀚霆（Anson Lo）原定9月假亞博舉行的拉闊音樂會，受MIRROR演唱會墮屏事故押後至11月13日舉行，欣宜對演出表示期待，笑言期望自己粉絲與神徒（Anson Lo粉絲暱稱）在台下一齊玩跳唱。問到他們是否已傾好演出細節？欣宜稱下周將會開會，她說：「我好心散，忘記咗問佢演唱會嘅事，見他去咗日本shopping，掛住問他有沒有買禮物畀我，不過佢無覆我。」她認為Anson Lo已準備好復出，讚他專業，作為朋友，不想觸碰他大多情緒，相信他有自己處理方法。

另外，欣宜今年有3首叱咤冠軍歌，有望冧莊女歌手金獎，聞言即笑說：「梗係想，話唔想都呃你，傻豬！」但稱會感到緊張，會做好每個工作，並透露將有新歌推出。