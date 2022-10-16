羅文紀念騷︱容祖兒3年冇上紅館　望下年搞港騷

天后容祖兒（Joey）身為羅文的徒弟，出席羅文紀念騷特別感動，她稱：「今晚大家也是為了老師而來，特別是唱《掌聲響起》時特別有感觸，感受到老師當時獻唱嘅感覺。」Joey稱自己在1999年首次踏上舞台：「果次老師排除萬難帶我上台，這3年冇上紅館，今晚亦都係老師帶我上台。」Joey表示今次演唱會的監製及音樂總監，都是羅文的舊拍檔，充滿着感情，而今次亦有很多後輩參與，可將羅文的音樂繼續承傳，可謂加倍意義。Joey亦稱好耐無來到紅館演出，站上舞台好開心，既緊張又興奮，笑言見到觀眾令她腎上腺標升：「其實紅館就好似我屋企一樣，我記得同老師嘅相處其實唔算係好長嘅時間，但係佢響我工作頭一段時間，就好似天使一樣守護響我身邊，畀到我好多好多嘅信心。當我冇信心嘅時候，佢對我嘅肯定和支持，令我一步一步行到今日。」她表示從無諗過要離開舞台，記得羅文話「呢個世上最好聽嘅音樂就係觀眾嘅掌聲」。

久未在港開騷的Joey，透露明年有開騷計劃，暫定並非紅館，她說：「邊度有舞台就喺邊度唱，我好簡單好純粹。」而下月她會飛美加登台，還疫情前的騷債，之後聖誕及新年會留港陪伴媽咪外，還可以多與姪女相處，已訂了主題酒店房，計劃三代同堂一起Staycation。Joey又透露早前與鍾欣潼（阿嬌）等開party敍舊，不過現時阿嬌亦已飛走。問到fans是否投訴她經常不在港？她笑說：「冇投訴，小別勝新婚，兩星期前搞咗過小型歌迷聚會，因為幾年無搞過，作補數！」