【廉航中伏】突改航班？冇保險賠？廉航4大伏位

正當日本通關，大家忙搶機票時，上周香港有廉價航空公司，突然改動或取消1月中旬後的航班，令受影響旅客大呼「中伏」。其實廉航公司機票能相宜，本就靠節省成本，故通常後備飛機不多，若遇變故，航班很易出現「連鎖反應」式調動，並有機會帶來以下問題：

（一）只退錢沒航班安排？

傳統航空公司，如取消航班，一般都會盡早安排其他航班給乘客繼續旅程；但如果是廉航，取消航班除了退款外，便不一定能為乘客安排其他航班，若人在外地，乘客要自行買機票回港，便相當麻煩。

（二）人手不足熱線不通？

若被取消航班，要更改機票，本來是可致電廉航的客戶服務熱線給處理，但由於人手緊絀，廉航又常把客戶服務外判，故若遇大量旅客蜂擁致電，熱線便難以接通，令人急上加急。

（三）航班變動沒主動通知？

廉航若取消航班或更改時間，一般都只以電郵或手機短訊通知，而未必會主動致電乘客，故此在出發前，請務必要上網查詢自己航班狀況。若航班出現長時間的延誤，即使你回酒店休息，也要時刻注意航班動向，不能大意。

（四）營運原因沒保險賠償？

一般旅遊保險，都會賠償因天氣或機件故障，造成旅程延誤而引起的額外開支；但若是航空公司營運問題，保險便未必會承擔。

乘搭廉航其他注意

食得鹹魚抵得渴，若買廉航機票卻遭遇變故，除了「硬食」也只能自嘆倒楣。但如事先多了解廉航規矩，或可避免很多麻煩：

更改機票．收費貴

廉航機票大都不能退票，亦不許更改地點，甚至不可轉讓，即使容許更改日期或錯名更正，也要補差價及收取高昂手續費。如果預計有機會更改資料，建議在訂機票時選擇「加價服務」留些改動空間。

行李託運．要預算

訂廉航機票時，必須確定是否要託運行李，以及訂明託運行李數量，因為票價往往只包1件手攜行李，託運行李費要另計。如沒事先預約，或臨時追加託運行李，收費可會很貴；即使事先已預約託運，最後不託運，也是不能退款。託運行李費會按重量計算，如行李超重，廉航會嚴格執行罰款，手攜行李也不例外。

網上揀位．要收費

大家都知廉航沒免費飛機餐，想吃要事先預訂，上機後即使想買也未必有。若想事先網上揀位，廉航也要額外收費，如果想免費有位揀，最好盡早到機場櫃位Check-in劃位，但劃定座位後也不能自行調位，有空座也不能坐，因為廉航座位各有不同收費，除非你願加錢。

航班時間．要留意

一般來說，廉航櫃位位置都較為偏遠，部分地區甚至會把廉航集中安排在另一航廈，乘搭廉航旅客，最好預留更多時間到機場，尤其要注意是，廉航通常比傳統航空公司更早關櫃位。此外廉航航班時間，一般不是超早便是超晚，在選擇航班時，記得要注意是否有公共交通能順接航班時間，載你往返市區與機場。